https://ria.ru/20220624/bayden-1797947241.html
В США назвали пять причин отправить Байдена в отставку
В США назвали пять причин отправить Байдена в отставку - РИА Новости, 24.06.2022
В США назвали пять причин отправить Байдена в отставку
Решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником, пишет публицист... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:52
2022-06-24T17:52
2022-06-24T19:12
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником, пишет публицист Эд Бродоу в статье для American Thinker.Автор привел пять причин, почему президенту нужно объявить импичмент, и подчеркнул, что это неполный список.Первым основанием для импичмента Бродоу назвал коррупционные схемы семьи президента. По словам публициста, когда Байден занимал пост вице-президента, его сын Хантер продавал иностранным структурам "доступ" к отцу."Эти сделки повлияли на американскую внешнюю политику", — подчеркнул публицист.При этом он добавил, что есть неопровержимые доказательства коррупционных схем семьи Байдена: расследование The New York Times, электронные письма Хантера, заявление самого американского лидера, показания делового партнера сына президента.Второй причиной для импичмента Байдена автор назвал нарушение миграционного законодательства — в частности, открытие южной границы для мигрантов из стран третьего мира.Бродоу подчеркнул, что, помимо открытия рубежей, президент еще и держит в секрете, куда направляются прибывающие иностранцы. Причем, по словам журналиста, их распределяют по всей стране организованными рейсами через военную базу в Техасе."Если миллионам иностранцев разрешено нелегально въехать в США, а города-убежища и штаты могут открыто игнорировать федеральные законы, то у нас больше нет страны", — заявил публицист.По его мнению, последствия такой политики Байдена разорвут страну на части. Действия президента подпадают под понятие госизмены, так как глава государства фактически примкнул к "врагам" Америки, добавил Бродоу.Также он обвинил президента в попытках разрушить экономику через развязывание войны в энергетическом секторе. По словам автора, Байден разрушил разумную политику прежнего президента в этой сфере, чем разогнал цены на топливо и продукты и фактически подвел Америку к рецессии.Четвертая причина для импичмента — использование правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами. Байден называет местные радикальные движения второй после терроризма угрозой для США, однако, как отметил Бродоу, президент начал настоящую охоту на политиков от Республиканской партии.Пятым основанием для отставки журналист назвал создание "инквизиции против белых американцев". Он напомнил, что Байден поддерживал крайне спорную расовую теорию, согласно которой в США белые люди достигают своих целей за счет притеснения темнокожих. По мнению публициста, президент стремится превратить белое население США в людей второго сорта, что нарушает принцип всеобщего равенства перед законом.
https://ria.ru/20220603/bayden-1793025538.html
https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html
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в мире, сша, джо байден
17:52 24.06.2022 (обновлено: 19:12 24.06.2022)
В США назвали пять причин отправить Байдена в отставку
Американский публицист Бродоу назвал пять причин отправить президента Байдена в отставку
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником, пишет публицист Эд Бродоу в статье для American Thinker
.
Автор привел пять причин, почему президенту нужно объявить импичмент, и подчеркнул, что это неполный список.
Первым основанием для импичмента Бродоу назвал коррупционные схемы семьи президента. По словам публициста, когда Байден занимал пост вице-президента, его сын Хантер продавал иностранным структурам "доступ" к отцу.
"Эти сделки повлияли на американскую внешнюю политику", — подчеркнул публицист.
При этом он добавил, что есть неопровержимые доказательства коррупционных схем семьи Байдена: расследование The New York Times, электронные письма Хантера, заявление самого американского лидера, показания делового партнера сына президента.
Второй причиной для импичмента Байдена автор назвал нарушение миграционного законодательства — в частности, открытие южной границы для мигрантов из стран третьего мира.
Бродоу подчеркнул, что, помимо открытия рубежей, президент еще и держит в секрете, куда направляются прибывающие иностранцы. Причем, по словам журналиста, их распределяют по всей стране организованными рейсами через военную базу в Техасе
.
"Если миллионам иностранцев разрешено нелегально въехать в США
, а города-убежища и штаты могут открыто игнорировать федеральные законы, то у нас больше нет страны", — заявил публицист.
По его мнению, последствия такой политики Байдена разорвут страну на части. Действия президента подпадают под понятие госизмены, так как глава государства фактически примкнул к "врагам" Америки
, добавил Бродоу.
Также он обвинил президента в попытках разрушить экономику через развязывание войны в энергетическом секторе. По словам автора, Байден разрушил разумную политику прежнего президента в этой сфере, чем разогнал цены на топливо и продукты и фактически подвел Америку к рецессии.
Четвертая причина для импичмента — использование правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами. Байден называет местные радикальные движения второй после терроризма угрозой для США, однако, как отметил Бродоу, президент начал настоящую охоту на политиков от Республиканской партии.
Пятым основанием для отставки журналист назвал создание "инквизиции против белых американцев". Он напомнил, что Байден поддерживал крайне спорную расовую теорию, согласно которой в США белые люди достигают своих целей за счет притеснения темнокожих. По мнению публициста, президент стремится превратить белое население США в людей второго сорта, что нарушает принцип всеобщего равенства перед законом.