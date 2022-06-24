https://ria.ru/20220624/bayden-1797945764.html

Американцев неприятно удивило признание Байдена по Украине

Американцев неприятно удивило признание Байдена по Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Американцев неприятно удивило признание Байдена по Украине

Пользователи Twitter из США отреагировали на новое признание президента страны Джо Байдена о конфликте на Украине. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:50

2022-06-24T17:50

2022-06-24T19:25

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter из США отреагировали на новое признание президента страны Джо Байдена о конфликте на Украине.Ранее глава государства упрекнул конгрессменов в нежелании поддержать киевский режим."Все республиканцы, критикующие меня сегодня за высокие цены на газ в Америке, вы утверждаете, что мы были неправы, помогая Украине? Вы говорите, мы ошибались, выступая против (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина? Вы хотите сказать, что мы предпочли бы более низкие цены на газ в Америке и железный кулак Путина в Европе?" — заявил Байден во время выступления в Белом доме."Признал, сам того не подозревая", — ответил ему JP20."Я думаю, он даже не в курсе, где находится, не говоря уже о том, что говорит", — сыронизировал Jaydc."Чего мы действительно хотим, так это того, чтобы США убрали свой железный кулак из Европы и остального мира, если уж на то пошло", — написал moirne."Вы полагаете, только республиканцы жалуются на вас из-за стоимости газа?" — спросил AJ.M."Как вообще ответить на его вопрос? Я имею в виду, что эти две вещи не связаны, потому что Америка способна сама производить топливо из собственных нефтяных месторождений", — отметил Gabriel Pralle.Ранее Байден назвал инфляцию в США "путинским подорожанием" и связал негативные тенденции в экономике государства с кризисом в Восточной Европе. Российский президент, комментируя слова главы Белого дома, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и горючим — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.В США уже несколько месяцев наблюдается повышение стоимости товаров потребления, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки властей противостоять экономическому кризису не принесли ощутимых результатов.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220623/ssha-1797699302.html

https://ria.ru/20220615/zapad-1795615609.html

https://ria.ru/20220610/bayden-1794695186.html

https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797810125.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден