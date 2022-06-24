https://ria.ru/20220624/bayden-1797789709.html

"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена

"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена - РИА Новости, 24.06.2022

"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена

В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:57

2022-06-24T11:57

2022-06-24T16:06

в мире

сша

россия

джо байден

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч.Ранее СМИ опубликовали снимки с президентом США, держащим в руках карточку с заготовленной пошаговой инструкцией. Она включала такие пункты, как "Вы заходите в зал Рузвельта", "Вы садитесь на свое место", "Вы благодарите участников встречи" и прочее. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Байден все менее способен самостоятельно выполнять свои обязанности."Если президент не в состоянии догадаться, где ему сидеть и когда говорить, тогда ему нельзя давать доступ к ядерным кодам, вне зависимости от политической принадлежности", — высказался Seahawk3934."Надо было написать: "Поверни меня", потому что он, очевидно, не знает даже, на какую сторону карточки смотреть", — отметила OutspokenJenny."Вы уходите в отставку", — сыронизировала ldbowman84."Это правда позор. Только представьте бешенство СМИ, если бы такое было с Трампом!" — высказался автор аккаунта Jewelers Consulting Services LLC."Америка, что ты наделала!" — подытожил @tmccutcheon27.Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.

https://ria.ru/20220623/reyting-1797488842.html

https://ria.ru/20220622/bayden-1797209336.html

https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html

сша

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Ольга Матыс

в мире, сша, россия, джо байден