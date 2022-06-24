Рейтинг@Mail.ru
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/bayden-1797789709.html
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена - РИА Новости, 24.06.2022
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена
В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:57
2022-06-24T16:06
в мире
сша
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797742621_1003:561:3072:1725_1920x0_80_0_0_82fcf7cbe981da38124989aa8af8ccfe.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч.Ранее СМИ опубликовали снимки с президентом США, держащим в руках карточку с заготовленной пошаговой инструкцией. Она включала такие пункты, как "Вы заходите в зал Рузвельта", "Вы садитесь на свое место", "Вы благодарите участников встречи" и прочее. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Байден все менее способен самостоятельно выполнять свои обязанности."Если президент не в состоянии догадаться, где ему сидеть и когда говорить, тогда ему нельзя давать доступ к ядерным кодам, вне зависимости от политической принадлежности", — высказался Seahawk3934."Надо было написать: "Поверни меня", потому что он, очевидно, не знает даже, на какую сторону карточки смотреть", — отметила OutspokenJenny."Вы уходите в отставку", — сыронизировала ldbowman84."Это правда позор. Только представьте бешенство СМИ, если бы такое было с Трампом!" — высказался автор аккаунта Jewelers Consulting Services LLC."Америка, что ты наделала!" — подытожил @tmccutcheon27.Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
https://ria.ru/20220623/reyting-1797488842.html
https://ria.ru/20220622/bayden-1797209336.html
https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797742621_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_341e8e42fe5d7412949cf57970f2a1ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, джо байден
11:57 24.06.2022 (обновлено: 16:06 24.06.2022)
 
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена

Читатели Fox News ужаснулись пошаговой инструкции Байдена для публичных выступлений

© AFP 2022 / Getty Images/Drew AngererПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч.
Ранее СМИ опубликовали снимки с президентом США, держащим в руках карточку с заготовленной пошаговой инструкцией. Она включала такие пункты, как "Вы заходите в зал Рузвельта", "Вы садитесь на свое место", "Вы благодарите участников встречи" и прочее. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Байден все менее способен самостоятельно выполнять свои обязанности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 10:38
Рейтинг одобрения Байдена падает четыре недели подряд
"Если президент не в состоянии догадаться, где ему сидеть и когда говорить, тогда ему нельзя давать доступ к ядерным кодам, вне зависимости от политической принадлежности", — высказался Seahawk3934.
"Кто бы ни писал эти карточки, он управляет страной", — заявил siwinski.
"Надо было написать: "Поверни меня", потому что он, очевидно, не знает даже, на какую сторону карточки смотреть", — отметила OutspokenJenny.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 09:36
Новый представитель Белого дома оговоркой подставила Байдена
"Вы уходите в отставку", — сыронизировала ldbowman84.
"Иисусе! А что творится, когда он встречается с иностранными лидерами?!" — задался вопросом gerraldcicloud3.
"Это правда позор. Только представьте бешенство СМИ, если бы такое было с Трампом!" — высказался автор аккаунта Jewelers Consulting Services LLC.
"Америка, что ты наделала!" — подытожил @tmccutcheon27.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 23:41
Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины
 
В миреСШАРоссияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала