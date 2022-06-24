https://ria.ru/20220624/bayden-1797789709.html
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена - РИА Новости, 24.06.2022
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена
В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:57
2022-06-24T11:57
2022-06-24T16:06
в мире
сша
россия
джо байден
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети обсуждают попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч.Ранее СМИ опубликовали снимки с президентом США, держащим в руках карточку с заготовленной пошаговой инструкцией. Она включала такие пункты, как "Вы заходите в зал Рузвельта", "Вы садитесь на свое место", "Вы благодарите участников встречи" и прочее. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Байден все менее способен самостоятельно выполнять свои обязанности."Если президент не в состоянии догадаться, где ему сидеть и когда говорить, тогда ему нельзя давать доступ к ядерным кодам, вне зависимости от политической принадлежности", — высказался Seahawk3934."Надо было написать: "Поверни меня", потому что он, очевидно, не знает даже, на какую сторону карточки смотреть", — отметила OutspokenJenny."Вы уходите в отставку", — сыронизировала ldbowman84."Это правда позор. Только представьте бешенство СМИ, если бы такое было с Трампом!" — высказался автор аккаунта Jewelers Consulting Services LLC."Америка, что ты наделала!" — подытожил @tmccutcheon27.Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
https://ria.ru/20220623/reyting-1797488842.html
https://ria.ru/20220622/bayden-1797209336.html
https://ria.ru/20220621/bayden-1797180652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден
11:57 24.06.2022 (обновлено: 16:06 24.06.2022)
"Тот, кто это пишет, управляет нами": в США ужаснулись шпаргалке Байдена
Читатели Fox News ужаснулись пошаговой инструкции Байдена для публичных выступлений
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
В Сети обсуждают
попавшие в объективы журналистов шпаргалки Джо Байдена, которые подсказывают ему порядок действий во время официальных встреч.
Ранее СМИ опубликовали снимки с президентом США
, держащим в руках карточку с заготовленной пошаговой инструкцией. Она включала такие пункты, как "Вы заходите в зал Рузвельта", "Вы садитесь на свое место", "Вы благодарите участников встречи" и прочее. Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что Байден все менее способен самостоятельно выполнять свои обязанности.
"Если президент не в состоянии догадаться, где ему сидеть и когда говорить, тогда ему нельзя давать доступ к ядерным кодам, вне зависимости от политической принадлежности", — высказался Seahawk3934.
"Кто бы ни писал эти карточки, он управляет страной", — заявил siwinski.
"Надо было написать: "Поверни меня", потому что он, очевидно, не знает даже, на какую сторону карточки смотреть", — отметила OutspokenJenny.
"Вы уходите в отставку", — сыронизировала ldbowman84.
"Иисусе! А что творится, когда он встречается с иностранными лидерами?!" — задался вопросом gerraldcicloud3.
"Это правда позор. Только представьте бешенство СМИ, если бы такое было с Трампом!" — высказался автор аккаунта Jewelers Consulting Services LLC.
"Америка, что ты наделала!" — подытожил @tmccutcheon27.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией
, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.