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"Добился того, чего хотел": в США раскрыли провал Байдена

"Добился того, чего хотел": в США раскрыли провал Байдена - РИА Новости, 24.06.2022

"Добился того, чего хотел": в США раскрыли провал Байдена

Президент США Джо Байден с момента вступления в должность упорно работал над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Штатах дороже, в результате чего... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:03

2022-06-24T06:03

2022-06-24T06:03

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден с момента вступления в должность упорно работал над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Штатах дороже, в результате чего сейчас страна сталкивается с рекордно высокими ценами на АЗС, пишет в своей статье для The Wall Street Journal бывший главный политический советник президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув."С момента вступления в должность Байден упорно трудился над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Соединенных Штатах заметно более дорогостоящим процессом и увеличить привлекательность альтернативной экологически чистой энергии. Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены", - пишет автор.В первый же день пребывания в должности Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL и приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов, напоминает он. Впоследствии глава Белого дома запретил заключение новых договоров аренды земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах."Таким образом, команда президента методично работала над тем, чтобы ограничить и сократить объемы добычи нефти и газа внутри страны", - указывает Роув. В результате, по его словам, команда Байдена "получила то, чего она добивалась": ежедневная добыча нефти упала с 12,29 миллиона баррелей в 2019 году до примерно 11,85 миллиона баррелей в 2022 году.При этом, несмотря на обвинения Байдена в адрес президента России Владимира Путина, цены на топливо начали расти еще до спецоперации на Украине, подчеркивает он. Так, в январе 2021-го средняя цена обычного бензина составляла 2,33 доллара за галлон (3,785 литра), к февралю этого года она выросла до 3,52 доллара, а в мае – до 4,44 доллара.Кроме того, "сделав все возможное" для ограничения поставок внутри США, Байден еще и угрожает ввести налог на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний, продолжает автор. Взамен президент США предлагает также на три месяца освободить американцев от уплаты федерального налога на бензин, что, однако, приведет к скачку спроса и росту дефицита и не будет способствовать увеличению объемов производства, отмечает он."В своем стремлении достичь поставленных целей в вопросе защиты климата, Байден добился лишь роста цен на нефть и газ и снижения поставок. В результате мы получили высокие цены на бензин и дизельное топливо в тот момент, когда инфляция уже подстегивает цены на все потребительские товары. Байден добился того, чего хотел, и это всерьез осложняет жизнь простых американцев. В ноябре демократов будут ждать крупные неприятности", - резюмирует Роув.В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления. Цена бензина поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5 процента. Попытки властей противостоять негативным тенденциям в экономике не принесли существенных результатов.Ранее российский лидер, комментируя слова главы Белого дома о "путинском подорожании", отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продуктами питания и топливом — это результат системных ошибок действующей администрации в Вашингтоне и европейской бюрократии, напомнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220623/ssha-1797699302.html

https://ria.ru/20220619/ssha-1796585032.html

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в мире, сша, канада, владимир путин, джо байден, россия