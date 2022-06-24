https://ria.ru/20220624/avrora-1797821313.html

Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт

Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт - РИА Новости, 24.06.2022

Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт

Российская компания "Открытая мобильная платформа" обновила платформу "Аврора центр" до версии 3.1 — в ней появилась возможность работы со сторонними... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:16

2022-06-24T13:16

2022-06-24T13:16

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская компания "Открытая мобильная платформа" обновила платформу "Аврора центр" до версии 3.1 — в ней появилась возможность работы со сторонними операционными системами.Главным изменением релиза стала поддержка устройств на базе ОС Android для корпоративного сегмента. Ранее российская ЕММ-платформа (Enterprise Mobility Management) работала только с гаджетами, основанными на ОС "Аврора".В ОМП считают, что интеграция поддержки Android в состав "Аврора центр" способна повысить импортонезависимость предприятий. Решение даст компаниям возможность отвязать парк Android-устройств от сервисов Google и отказаться от других инструментария для управления ими."Аврора центр" может одновременно поддерживать до 500 тысяч устройств, что это позволяет запустить платформу в крупных корпорациях. Так, решение использовалась во время всероссийской переписи населения.

https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, google android