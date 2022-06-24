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Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт - РИА Новости, 24.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220624/avrora-1797821313.html
Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт
Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт - РИА Новости, 24.06.2022
Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт
Российская компания "Открытая мобильная платформа" обновила платформу "Аврора центр" до версии 3.1 — в ней появилась возможность работы со сторонними... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:16
2022-06-24T13:16
наука
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google android
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская компания "Открытая мобильная платформа" обновила платформу "Аврора центр" до версии 3.1 — в ней появилась возможность работы со сторонними операционными системами.Главным изменением релиза стала поддержка устройств на базе ОС Android для корпоративного сегмента. Ранее российская ЕММ-платформа (Enterprise Mobility Management) работала только с гаджетами, основанными на ОС "Аврора".В ОМП считают, что интеграция поддержки Android в состав "Аврора центр" способна повысить импортонезависимость предприятий. Решение даст компаниям возможность отвязать парк Android-устройств от сервисов Google и отказаться от других инструментария для управления ими."Аврора центр" может одновременно поддерживать до 500 тысяч устройств, что это позволяет запустить платформу в крупных корпорациях. Так, решение использовалась во время всероссийской переписи населения.
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технологии, google, google android
13:16 24.06.2022
 

Создатели российской ОС "Аврора" анонсировали новый продукт

© ОМПОС "Аврора" 4.0
ОС Аврора 4.0
© ОМП
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская компания "Открытая мобильная платформа" обновила платформу "Аврора центр" до версии 3.1 — в ней появилась возможность работы со сторонними операционными системами.
Главным изменением релиза стала поддержка устройств на базе ОС Android для корпоративного сегмента. Ранее российская ЕММ-платформа (Enterprise Mobility Management) работала только с гаджетами, основанными на ОС "Аврора".
В ОМП считают, что интеграция поддержки Android в состав "Аврора центр" способна повысить импортонезависимость предприятий. Решение даст компаниям возможность отвязать парк Android-устройств от сервисов Google и отказаться от других инструментария для управления ими.
"Аврора центр" может одновременно поддерживать до 500 тысяч устройств, что это позволяет запустить платформу в крупных корпорациях. Так, решение использовалась во время всероссийской переписи населения.
ОС Аврора - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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