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США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, "Победы" и S7 - РИА Новости, 24.06.2022
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США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, "Победы" и S7
США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, "Победы" и S7 - РИА Новости, 24.06.2022
США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, "Победы" и S7
Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7, следует из обнародованного в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:49
2022-06-24T20:43
россия
министерство торговли сша
сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
победа (авиакомпания)
nordwind airlines
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7, следует из обнародованного в пятницу документа ведомства.Согласно его тексту, эти компании пополнили перечень юридических лиц, на которых распространяются подобные меры. В качестве основания для этого американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений.Решение, как отмечается, будет действовать 180 дней, однако может быть продлено.В конце мая Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против России.После начала спецоперации на Украине страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Москва ввела аналогичные меры.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобных которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220318/samolet-1778946760.html
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россия, министерство торговли сша, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии, победа (авиакомпания), nordwind airlines, s7 airlines
19:49 24.06.2022 (обновлено: 20:43 24.06.2022)
 
США отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, "Победы" и S7

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7, следует из обнародованного в пятницу документа ведомства.
Согласно его тексту, эти компании пополнили перечень юридических лиц, на которых распространяются подобные меры. В качестве основания для этого американская сторона указывает нарушение перевозчиками экспортных ограничений.
Решение, как отмечается, будет действовать 180 дней, однако может быть продлено.
В конце мая Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против России.
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После начала спецоперации на Украине страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Москва ввела аналогичные меры.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобных которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияМинистерство торговли СШАСШАВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииПобеда (авиакомпания)Nordwind AirlinesS7 Airlines
 
 
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