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Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса - РИА Новости, 24.06.2022
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Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса - РИА Новости, 24.06.2022
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
Осужденный в Донецкой Народной Республике британский наемник Эйден Аслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, и попросил прощения у людей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:57
2022-06-24T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
великобритания
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике британский наемник Эйден Аслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, и попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в украинских войсках."После всего, через что я прошел вчера, все, что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель — мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска. — Прим. ред.) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки", — заявил Аслин в видеообращении, записанном из тюрьмы в Донецке.Аслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых "парни из ДНР твердят уже восемь лет"."Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной", — заявил Аслин. На комментарии о том, что он запуган и боится, он ответил, что больше всего боится украинской артиллерии, и добавил, что все, за что он сражался, оказалось ложью, а его обманывали.Девятого июня в Донецке приговорили к расстрелу троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе: двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, великобритания
13:57 24.06.2022 (обновлено: 16:06 24.06.2022)
 
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса

Приговоренный к казни наемник Эйден Аслин раскаялся и попросил прощения у жителей Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭйден Аслин
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Эйден Аслин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике британский наемник Эйден Аслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, и попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в украинских войсках.
"После всего, через что я прошел вчера, все, что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель — мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска. — Прим. ред.) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки", — заявил Аслин в видеообращении, записанном из тюрьмы в Донецке.
Аслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых "парни из ДНР твердят уже восемь лет".
"Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной", — заявил Аслин. На комментарии о том, что он запуган и боится, он ответил, что больше всего боится украинской артиллерии, и добавил, что все, за что он сражался, оказалось ложью, а его обманывали.
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Девятого июня в Донецке приговорили к расстрелу троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе: двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВеликобритания
 
 
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