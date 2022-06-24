https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса

Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса - РИА Новости, 24.06.2022

Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса

Осужденный в Донецкой Народной Республике британский наемник Эйден Аслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, и попросил прощения у людей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:57

2022-06-24T13:57

2022-06-24T16:06

специальная военная операция на украине

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донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Осужденный в Донецкой Народной Республике британский наемник Эйден Аслин заявил, что обстрелы центра Донецка открыли ему глаза, и попросил прощения у людей Донбасса и России за службу в украинских войсках."После всего, через что я прошел вчера, все, что я могу сказать людям Донбасса и России: я прошу прощения за то, что был частью украинских войск... Бог свидетель — мне действительно жаль. Думаю, он оставил меня в живых для того, чтобы я увидел правду... После того, что я увидел вчера, я мало что могу сказать, кроме того, насколько я опустошен... Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они (украинские войска. — Прим. ред.) били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки", — заявил Аслин в видеообращении, записанном из тюрьмы в Донецке.Аслин добавил, что то, что он раньше принимал за вражескую пропаганду, оказалось правдой, и пожаловался на молчание западных СМИ об обстрелах украинскими войсками городов Донбасса, о которых "парни из ДНР твердят уже восемь лет"."Если бы я раньше знал то, что знаю сейчас, я бы держался подальше от всего, что связано с Украиной", — заявил Аслин. На комментарии о том, что он запуган и боится, он ответил, что больше всего боится украинской артиллерии, и добавил, что все, за что он сражался, оказалось ложью, а его обманывали.Девятого июня в Донецке приговорили к расстрелу троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе: двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, великобритания