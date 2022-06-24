https://ria.ru/20220624/alpy-1797884163.html

В швейцарских Альпах погиб россиянин

В швейцарских Альпах погиб россиянин - РИА Новости, 24.06.2022

В швейцарских Альпах погиб россиянин

Гражданин России и гражданин Германии погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:41

2022-06-24T15:41

2022-06-24T15:44

альпы

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германия

в мире

берн (кантон)

швейцария

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ЦЮРИХ, 24 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин Германии погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона Берн."Опознание погибших альпинистов завершено… Погибшие – 33-летний гражданин Германии, житель кантона Граубюнден, а также 37-летний гражданин России, житель кантона Цюрих", - сообщил собеседник агентства.Одновременно в полиции отказались раскрыть имя погибшего россиянина из соображений конфиденциальности персональных данных.По информации полицейских, о пропаже одного из мужчин стало известно утром 21 июня. Тела погибших альпинистов были обнаружены в тот же день во время поисковой операции.По предварительным данным, во время восхождения на гору Шайдеггветтерхорн альпинисты упали с высоты нескольких сотен метров. Причины обстоятельств случившегося пока не установлены.Полиция кантона Берн и прокуратура Бернского Оберланда начали расследование обстоятельств гибели граждан России и ФРГ.

https://ria.ru/20220519/anapa-1789404799.html

https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

альпы, россия, германия, в мире, берн (кантон), швейцария