https://ria.ru/20220624/alpy-1797884163.html
В швейцарских Альпах погиб россиянин
В швейцарских Альпах погиб россиянин - РИА Новости, 24.06.2022
В швейцарских Альпах погиб россиянин
Гражданин России и гражданин Германии погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:41
2022-06-24T15:41
2022-06-24T15:44
альпы
россия
германия
в мире
берн (кантон)
швейцария
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ЦЮРИХ, 24 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин Германии погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона Берн."Опознание погибших альпинистов завершено… Погибшие – 33-летний гражданин Германии, житель кантона Граубюнден, а также 37-летний гражданин России, житель кантона Цюрих", - сообщил собеседник агентства.Одновременно в полиции отказались раскрыть имя погибшего россиянина из соображений конфиденциальности персональных данных.По информации полицейских, о пропаже одного из мужчин стало известно утром 21 июня. Тела погибших альпинистов были обнаружены в тот же день во время поисковой операции.По предварительным данным, во время восхождения на гору Шайдеггветтерхорн альпинисты упали с высоты нескольких сотен метров. Причины обстоятельств случившегося пока не установлены.Полиция кантона Берн и прокуратура Бернского Оберланда начали расследование обстоятельств гибели граждан России и ФРГ.
https://ria.ru/20220519/anapa-1789404799.html
https://ria.ru/20220501/gendirektor-1786437747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альпы, россия, германия, в мире, берн (кантон), швейцария
15:41 24.06.2022 (обновлено: 15:44 24.06.2022)
В швейцарских Альпах погиб россиянин
Гражданин России и гражданин ФРГ погибли при восхождении на гору в швейцарских Альпах
ЦЮРИХ, 24 июн - РИА Новости. Гражданин России и гражданин Германии погибли в Бернских Альпах при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона Берн.
"Опознание погибших альпинистов завершено… Погибшие – 33-летний гражданин Германии
, житель кантона Граубюнден
, а также 37-летний гражданин России
, житель кантона Цюрих", - сообщил собеседник агентства.
Одновременно в полиции отказались раскрыть имя погибшего россиянина из соображений конфиденциальности персональных данных.
По информации полицейских, о пропаже одного из мужчин стало известно утром 21 июня. Тела погибших альпинистов были обнаружены в тот же день во время поисковой операции.
По предварительным данным, во время восхождения на гору Шайдеггветтерхорн альпинисты упали с высоты нескольких сотен метров. Причины обстоятельств случившегося пока не установлены.
Полиция кантона Берн
и прокуратура Бернского Оберланда начали расследование обстоятельств гибели граждан России и ФРГ.