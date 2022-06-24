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Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам - РИА Новости, 24.06.2022
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Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам
Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам - РИА Новости, 24.06.2022
Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам
Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, назвал его ударом по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:34
2022-06-24T22:34
сша
в мире
верховный суд сша
аборты
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.Ранее в пятницу Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности. "Верховный суд отменил право, которое было основополагающим компонентом женских свобод на протяжении полувека... Отменив это фундаментальное право, которое неоднократно признавалось и закреплялось, Суд в корне изменил доктрину судебного прецедента, являющуюся главным принципом верховенства закона", - заявил в связи с решением Верховного суда США генпрокурор страны.Между тем, по его словам, несмотря на отказ Верховного Суда считать право женщин на аборт конституционным, "штаты могут сохранять законность абортов на своей территории". "Конституция продолжит ограничивать возможности штатов по запрету предоставления услуг в сфере репродуктивного здоровья за их пределами", - подчеркнул Гарланд, заверив, что минюст будет продолжать работу по защите репродуктивных прав. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства. С его отменой полномочиями устанавливать свои правила в этом отношении наделяются власти отдельных штатов. Как ожидается, вслед за решением суда на ограничения абортов на местном уровне пойдут не менее 20 штатов. Так, в считанные часы после решения Верховного суда ​​о намерении запретить аборты заявил штат Миссури.
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сша, в мире, верховный суд сша, аборты
22:34 24.06.2022
 
Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам

Минюст США обвинил Верховный суд в отказе от прецедентного права из-за решения по абортам

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.
"Министерство юстиции решительно не согласно с решением (Верховного) Суда. Оно является сокрушительным ударом по репродуктивной свободе в Соединенных Штатах и окажет незамедлительный и необратимый эффект на жизни людей по всей стране", - говорится в опубликованном ведомством заявлении генпрокурора.
Ранее в пятницу Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности. "Верховный суд отменил право, которое было основополагающим компонентом женских свобод на протяжении полувека... Отменив это фундаментальное право, которое неоднократно признавалось и закреплялось, Суд в корне изменил доктрину судебного прецедента, являющуюся главным принципом верховенства закона", - заявил в связи с решением Верховного суда США генпрокурор страны.
Между тем, по его словам, несмотря на отказ Верховного Суда считать право женщин на аборт конституционным, "штаты могут сохранять законность абортов на своей территории". "Конституция продолжит ограничивать возможности штатов по запрету предоставления услуг в сфере репродуктивного здоровья за их пределами", - подчеркнул Гарланд, заверив, что минюст будет продолжать работу по защите репродуктивных прав. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства. С его отменой полномочиями устанавливать свои правила в этом отношении наделяются власти отдельных штатов. Как ожидается, вслед за решением суда на ограничения абортов на местном уровне пойдут не менее 20 штатов. Так, в считанные часы после решения Верховного суда ​​о намерении запретить аборты заявил штат Миссури.
Протест у здания Верховного суда США после решения о запрете абортов. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
21:47
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
 
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