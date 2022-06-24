https://ria.ru/20220624/aborty-1798016223.html

Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам

Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам - РИА Новости, 24.06.2022

Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, назвал его ударом по... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:34

2022-06-24T22:34

2022-06-24T22:34

сша

в мире

верховный суд сша

аборты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил о несогласии с решением Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборт, назвал его ударом по свободам американцев и отказом от доктрины судебного прецедента.Ранее в пятницу Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности. "Верховный суд отменил право, которое было основополагающим компонентом женских свобод на протяжении полувека... Отменив это фундаментальное право, которое неоднократно признавалось и закреплялось, Суд в корне изменил доктрину судебного прецедента, являющуюся главным принципом верховенства закона", - заявил в связи с решением Верховного суда США генпрокурор страны.Между тем, по его словам, несмотря на отказ Верховного Суда считать право женщин на аборт конституционным, "штаты могут сохранять законность абортов на своей территории". "Конституция продолжит ограничивать возможности штатов по запрету предоставления услуг в сфере репродуктивного здоровья за их пределами", - подчеркнул Гарланд, заверив, что минюст будет продолжать работу по защите репродуктивных прав. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства. С его отменой полномочиями устанавливать свои правила в этом отношении наделяются власти отдельных штатов. Как ожидается, вслед за решением суда на ограничения абортов на местном уровне пойдут не менее 20 штатов. Так, в считанные часы после решения Верховного суда ​​о намерении запретить аборты заявил штат Миссури.

https://ria.ru/20220624/aborty-1798010920.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, верховный суд сша, аборты