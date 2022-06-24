https://ria.ru/20220624/aborty-1798010920.html
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам - РИА Новости, 24.06.2022
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
Ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться проводить эту процедуру – от этого она лишь станет более опасной, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:47
2022-06-24T21:47
2022-06-24T21:47
в мире
сша
оон
стефан дюжаррик
верховный суд сша
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться проводить эту процедуру – от этого она лишь станет более опасной, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Верховного суда США."Мы приняли к сведению сегодняшнее решение Верховного суда. Я могу лишь повторить нашу принципиальную позицию по этому вопросу. Она заключается в том, что сексуальное и репродуктивное здоровье и права в этой сфере были основой жизни, в которой есть выбор, возможностей, прав женщин и девочек во всем мире", - сказал Дюжаррик."Также важно отметить, что ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться к аборту – это только делает процедуру более смертоносной. Это следует из наших данных", - добавил он.Как указал Дюжаррик, около 45% всех абортов по всему миру проводятся не безопасным методом."Способность женщин контролировать происходящее с их телом связана со статусом и ролью, которую они играют в обществе. Репродуктивные права являются неотъемлемой частью прав женщин и прав человека в более широком смысле", - указал он.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
https://ria.ru/20220624/aborty-1797999164.html
https://ria.ru/20220624/aborty-1797973703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, стефан дюжаррик, верховный суд сша
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
ООН о решении Верховного суда США по абортам: ограничение лишь делает аборты опаснее
ООН, 24 июн – РИА Новости. Ограничение доступа к абортам не мешает людям стремиться проводить эту процедуру – от этого она лишь станет более опасной, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение Верховного суда США.
"Мы приняли к сведению сегодняшнее решение Верховного суда. Я могу лишь повторить нашу принципиальную позицию по этому вопросу. Она заключается в том, что сексуальное и репродуктивное здоровье и права в этой сфере были основой жизни, в которой есть выбор, возможностей, прав женщин и девочек во всем мире", - сказал Дюжаррик.
"Также важно отметить, что ограничение доступа к абортам
не мешает людям стремиться к аборту – это только делает процедуру более смертоносной. Это следует из наших данных", - добавил он.
Как указал Дюжаррик, около 45% всех абортов по всему миру проводятся не безопасным методом.
"Способность женщин контролировать происходящее с их телом связана со статусом и ролью, которую они играют в обществе. Репродуктивные права являются неотъемлемой частью прав женщин и прав человека в более широком смысле", - указал он.
Верховный суд США
в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.