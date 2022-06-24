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Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов - РИА Новости, 24.06.2022
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Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов
Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов - РИА Новости, 24.06.2022
Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов
Президент США Джо Байден заявил, что решение запретившего аборты Верховного суда подвергает жизнь и здоровье женщин риску, отбрасывает страну назад. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:32
2022-06-24T20:33
в мире
сша
джо байден
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение запретившего аборты Верховного суда подвергает жизнь и здоровье женщин риску, отбрасывает страну назад.Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
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в мире, сша, джо байден, верховный суд сша
20:32 24.06.2022 (обновлено: 20:33 24.06.2022)
 
Байден осудил решение Верховного суда США по запрещению абортов

Байден заявил, что запретивший аборты Верховный суд США подвергает жизнь женщин риску

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение запретившего аборты Верховного суда подвергает жизнь и здоровье женщин риску, отбрасывает страну назад.
"Жизнь и здоровье женщин в этой стране теперь подвергнуты риску", - заявил Байден в обращении к нации.
Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.
Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
Акция протеста у здания Верховного суда США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 18:56
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
 
В миреСШАДжо БайденВерховный суд США
 
 
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