https://ria.ru/20220624/aborty-1797973703.html
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов - РИА Новости, 24.06.2022
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:56
2022-06-24T18:56
2022-06-24T19:07
аборты
сша
в мире
верховный суд сша
протесты
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт.По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.Мероприятие проходит мирно, в месте его проведения дежурят значительные силы правоохранителей. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html
сша
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция протеста у здания Верховного суда США
Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.
2022-06-24T18:56
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аборты, сша, в мире, верховный суд сша, протесты
18:56 24.06.2022 (обновлено: 19:07 24.06.2022)
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
Напротив здания Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт.
По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.
Мероприятие проходит мирно, в месте его проведения дежурят значительные силы правоохранителей. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.
Верховный суд США
в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.