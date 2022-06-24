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У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов - РИА Новости, 24.06.2022
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У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов - РИА Новости, 24.06.2022
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов
Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:56
2022-06-24T19:07
аборты
сша
в мире
верховный суд сша
протесты
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт.По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.Мероприятие проходит мирно, в месте его проведения дежурят значительные силы правоохранителей. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
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Акция протеста у здания Верховного суда США
Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.
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аборты, сша, в мире, верховный суд сша, протесты
18:56 24.06.2022 (обновлено: 19:07 24.06.2022)
 
У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов

Напротив здания Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт.
По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.
Мероприятие проходит мирно, в месте его проведения дежурят значительные силы правоохранителей. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.
Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
Демонстрация за право на аборт перед зданием Верховного суда США в Вашингтоне, 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
Аборт преткновения: Америка борется не на жизнь, а на смерть
 
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