https://ria.ru/20220624/aborty-1797973703.html

У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов

У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов - РИА Новости, 24.06.2022

У Верховного суда США проходит протест после решения о запрете абортов

Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:56

2022-06-24T18:56

2022-06-24T19:07

аборты

сша

в мире

верховный суд сша

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797975108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfb7005e52b23f7f6418f5996ba982e0.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт.По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь.Мероприятие проходит мирно, в месте его проведения дежурят значительные силы правоохранителей. Сам Верховный суд заблаговременно был обнесен двухметровым забором.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

https://ria.ru/20220512/amerika-1787992676.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста у здания Верховного суда США Многочисленный протест напротив здания Верховного суда США вызвало решение о том, что американская конституция не дает женщинам безусловного права на аборт. По оценкам корреспондента РИА Новости, сотни человек собрались напротив здания высшей судебной инстанции, люди продолжают прибывать к суду. Женщины в мегафоны призывают дать им право самим решать, а не запрещать медицинскую процедуру. Другие группы, напротив, выступают в поддержку решения Верховного суда, настаивая на необходимости сохранять право на жизнь. 2022-06-24T18:56 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

аборты, сша, в мире, верховный суд сша, протесты