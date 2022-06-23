https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797494015.html
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных - РИА Новости, 23.06.2022
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных
Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:55
2022-06-23T10:55
2022-06-23T10:55
общество
владимир бурматов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Соответствующий законопроект мной уже подготовлен, сейчас он находится в правительстве на получении отзыва… Вносить буду осенью, если отзыв будет положительный", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня"."Мы считаем, что регламентацией и определением порядка этой деятельности должно заниматься правительство РФ", — уточнил он.
https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных
Депутат Бурматов: в правительство внесли проект о регламентации разведения животных
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Соответствующий законопроект мной уже подготовлен, сейчас он находится в правительстве на получении отзыва… Вносить буду осенью, если отзыв будет положительный", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Мы считаем, что регламентацией и определением порядка этой деятельности должно заниматься правительство РФ", — уточнил он.