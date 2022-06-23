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В правительство внесли проект о регламентации разведения животных - РИА Новости, 23.06.2022
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В правительство внесли проект о регламентации разведения животных
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных - РИА Новости, 23.06.2022
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных
Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:55
2022-06-23T10:55
общество
владимир бурматов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Соответствующий законопроект мной уже подготовлен, сейчас он находится в правительстве на получении отзыва… Вносить буду осенью, если отзыв будет положительный", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня"."Мы считаем, что регламентацией и определением порядка этой деятельности должно заниматься правительство РФ", — уточнил он.
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общество, владимир бурматов
10:55 23.06.2022
 
В правительство внесли проект о регламентации разведения животных

Депутат Бурматов: в правительство внесли проект о регламентации разведения животных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проект о регламентации разведения животных внесен в правительство РФ для получения отзыва, в случае положительного ответа проект будет внесен в ГД осенью, сообщил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Соответствующий законопроект мной уже подготовлен, сейчас он находится в правительстве на получении отзыва… Вносить буду осенью, если отзыв будет положительный", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
"Мы считаем, что регламентацией и определением порядка этой деятельности должно заниматься правительство РФ", — уточнил он.
Девушки у витрины зоомагазина - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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ОбществоВладимир Бурматов
 
 
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