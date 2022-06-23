https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html
Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки
Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки - РИА Новости, 23.06.2022
Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки
Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины, сообщил первый зампредседателя думского комитета РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:31
2022-06-23T10:31
2022-06-23T14:06
общество
владимир бурматов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797532114_0:636:2508:2047_1920x0_80_0_0_20f6853da6410762a6ff144e4d6b9846.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".По его словам, депутаты постараются принять документ до конца года.Бурматов внес этот законопроект еще прошлым летом, в декабре его приняли в первом чтении. Как отмечает автор инициативы, животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжелых условиях, поэтому необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.
https://ria.ru/20220622/markirovka-1797405885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797532114_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_762a687ab04bf5f21f947a80eaf314db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов
10:31 23.06.2022 (обновлено: 14:06 23.06.2022)
Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки
Депутат Бурматов рассказал о проекте закона о запрете торговли животными через зоомагазины
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, депутаты постараются принять документ до конца года.
Бурматов внес этот законопроект еще прошлым летом, в декабре его приняли в первом чтении. Как отмечает автор инициативы, животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжелых условиях, поэтому необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.