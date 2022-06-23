https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797486147.html

Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки - РИА Новости, 23.06.2022

Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины, сообщил первый зампредседателя думского комитета РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:31

2022-06-23T10:31

2022-06-23T14:06

общество

владимир бурматов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797532114_0:636:2508:2047_1920x0_80_0_0_20f6853da6410762a6ff144e4d6b9846.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума может до конца года принять законопроект о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия", — сказал он во время пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".По его словам, депутаты постараются принять документ до конца года.Бурматов внес этот законопроект еще прошлым летом, в декабре его приняли в первом чтении. Как отмечает автор инициативы, животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжелых условиях, поэтому необходимо законодательно закрепить требования к местам продажи питомцев.

https://ria.ru/20220622/markirovka-1797405885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир бурматов