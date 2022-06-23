https://ria.ru/20220623/zeynalova-1797553324.html

Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом

Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом - РИА Новости, 23.06.2022

Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом

Светлана Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом. По словам ведущей, в подростковый период у 13-летней Александры часто меняется... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:15

2022-06-23T14:15

2022-06-23T14:15

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Светлана Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом. По словам ведущей, в подростковый период у 13-летней Александры часто меняется настроение.Она добавила, что девушка "то рыдает, то смеется, то уходит в себя". Также у Александры произошел откат по навыкам и умениям.Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.

https://ria.ru/20220621/garipova-1796972776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес