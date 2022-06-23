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Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
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Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом
Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом - РИА Новости, 23.06.2022
Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом
Светлана Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом. По словам ведущей, в подростковый период у 13-летней Александры часто меняется... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:15
2022-06-23T14:15
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Светлана Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом. По словам ведущей, в подростковый период у 13-летней Александры часто меняется настроение.Она добавила, что девушка "то рыдает, то смеется, то уходит в себя". Также у Александры произошел откат по навыкам и умениям.Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.
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знаменитости, шоу-бизнес
14:15 23.06.2022
 
Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом

Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом в подростковый период

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Светлана Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом. По словам ведущей, в подростковый период у 13-летней Александры часто меняется настроение.

"Выше меня на два сантиметра, тяжелее на 10 кило и сильнее раза в три! Запросто выталкивает из комнаты и захлопывает дверь перед моим носом: начался переходный возраст, дай бог мне терпения! На все теперь есть свое мнение, спорит и топает ногой по любому поводу, учиться не хочет, убираться не хочет…", – написала Светлана.

Она добавила, что девушка "то рыдает, то смеется, то уходит в себя". Также у Александры произошел откат по навыкам и умениям.

"Резкий откат по многим навыкам и умениям. И самое трудное – терпение и концентрация внимания. Ну, считай, начинаем работу заново над ней. И все этот противный подростковый возраст и гормональный взрыв", – заключила Зейналова.

Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.
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