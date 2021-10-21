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Шоубиз
https://ria.ru/20211021/zeynalova-1755533604.html
Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом
Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом - РИА Новости, 21.10.2021
Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом
Светлана Зейналова рассказала в Instagram о воспитании дочери с аутизмом. Публикация была приурочена к 13-летию Александры. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:05
2021-10-21T11:05
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Светлана Зейналова рассказала в Instagram о воспитании дочери с аутизмом. Публикация была приурочена к 13-летию Александры.Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.В честь дня рождения решено было пуститься "во все тяжкие" – мама с дочкой заказали торт и пиццу.Ранее Юлия Ковальчук рассказала о недвижимости в Испании, где она проводит время ради дочери.
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дети, знаменитости
11:05 21.10.2021
 
Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом

Светлана Зейналова рассказала о сложностях в воспитании дочери с аутизмом

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Светлана Зейналова рассказала в Instagram о воспитании дочери с аутизмом. Публикация была приурочена к 13-летию Александры.

"Мы с ней много чего прошли. И обе это ценим. Некоторые годы я не вспоминаю, потому что они похожи на черные бесконечные дыры, которые высасывали из нас жизнь. А мы изо всех сил боролись, чтобы выжить", – написала журналистка.

Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.

"Я всегда стараюсь ее переделать, чтобы она стала лучше. А она любит меня такой, какая я есть – бестолковой матершинницей и любительницей выпить и повеселиться. А я открываю новые миры только благодаря ее талантам", – добавила Зейналова.

В честь дня рождения решено было пуститься "во все тяжкие" – мама с дочкой заказали торт и пиццу.
Ранее Юлия Ковальчук рассказала о недвижимости в Испании, где она проводит время ради дочери.
Кадр из интервью Антона Камолова YouTube-каналу ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
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