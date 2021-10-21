https://ria.ru/20211021/zeynalova-1755533604.html

Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом

Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом - РИА Новости, 21.10.2021

Светлана Зейналова рассказала о дочери с аутизмом

Светлана Зейналова рассказала в Instagram о воспитании дочери с аутизмом. Публикация была приурочена к 13-летию Александры. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:05

2021-10-21T11:05

2021-10-21T11:05

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Светлана Зейналова рассказала в Instagram о воспитании дочери с аутизмом. Публикация была приурочена к 13-летию Александры.Александра родилась весом в два килограмма. Светлана переживала, что не сможет воспитать ребенка, чтобы не совершить ошибок и не нанести ей травм. Девочке потребовалось несколько операций, а также череда консультаций разных врачей.В честь дня рождения решено было пуститься "во все тяжкие" – мама с дочкой заказали торт и пиццу.Ранее Юлия Ковальчук рассказала о недвижимости в Испании, где она проводит время ради дочери.

https://ria.ru/20210914/komolov-1750001723.html

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2021

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