https://ria.ru/20220623/zerno-1797710988.html
Лавров назвал самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна
Лавров назвал самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров назвал самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна - через Белоруссию, маршруты через Польшу и Румынию более... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:01
2022-06-23T23:01
2022-06-23T23:01
антониу гутерреш
россия
белоруссия
румыния
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна - через Белоруссию, маршруты через Польшу и Румынию более затратны."Да, действительно, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пытается продвигать какую-то инициативу, прислал сюда своих представителей", - сказал министр в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии."Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов – путь через Беларусь", - продолжил он.По словам Лаврова, "для этого нужно только, как вы сказали, обеспечить всю логистику и финансовые цепочки". "Есть и другие более затратные маршруты доставки продовольствия через Румынию, Польшу", - указал глава МИД РФ.Он добавил, что "все предложения, сформулированные еще президентом Владимиром Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк". "Мы сделали все, что можем сделать", - заметил Лавров."Настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос. Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией", - заключил он.
https://ria.ru/20220623/guterresh-1797708979.html
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РИА Новости
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антониу гутерреш, россия, белоруссия, румыния, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров назвал самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна
Лавров: самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна — через Белоруссию