13:12 23.06.2022 (обновлено: 13:50 23.06.2022)
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не крала у Украины зерно
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна.
"Россия не крала никакого зерна", — сказал представитель Кремля.
Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, готовится техническая встреча в Стамбуле "по зерновой проблеме", но ее даты пока неизвестны. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть некие подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.