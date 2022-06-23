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Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна - РИА Новости, 23.06.2022
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Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна - РИА Новости, 23.06.2022
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:12
2022-06-23T13:50
украина
россия
в мире
мевлют чавушоглу
владимир путин
москва
оон
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна."Россия не крала никакого зерна", — сказал представитель Кремля.Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, готовится техническая встреча в Стамбуле "по зерновой проблеме", но ее даты пока неизвестны. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть некие подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html
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украина, россия, в мире, мевлют чавушоглу, владимир путин, москва, оон
13:12 23.06.2022 (обновлено: 13:50 23.06.2022)
 
Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не крала у Украины зерно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна.
"Россия не крала никакого зерна", — сказал представитель Кремля.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 22:37
США не будут вводить санкции против стран, импортирующих зерно из России
Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, готовится техническая встреча в Стамбуле "по зерновой проблеме", но ее даты пока неизвестны. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть некие подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:15
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова
 
УкраинаРоссияВ миреМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинМоскваООН
 
 
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