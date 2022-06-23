https://ria.ru/20220623/zerno-1797549818.html

Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна

Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна - РИА Новости, 23.06.2022

Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в краже зерна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:12

2022-06-23T13:12

2022-06-23T13:50

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мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения Украины и западных стран в воровстве Россией зерна."Россия не крала никакого зерна", — сказал представитель Кремля.Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, готовится техническая встреча в Стамбуле "по зерновой проблеме", но ее даты пока неизвестны. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть некие подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797438546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, мевлют чавушоглу, владимир путин, москва, оон