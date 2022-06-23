https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797451565.html

У Северных Курил произошло землетрясение

У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2022

У Северных Курил произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане, у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T05:51

2022-06-23T05:51

2022-06-23T10:40

происшествия

елена семенова

тихий океан

петропавловск-камчатский

северо-курильск

курильские острова

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане, у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Она добавила, что очаг землетрясения находился на глубине 62 километров.По информации собеседницы агентства, толчки силой два-три балла ощутили жители города Северо-Курильск на острове Парамушир.

https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427384.html

тихий океан

петропавловск-камчатский

северо-курильск

курильские острова

южно-сахалинск

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происшествия, елена семенова, тихий океан, петропавловск-камчатский, северо-курильск, курильские острова, южно-сахалинск