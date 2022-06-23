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У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2022
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У Северных Курил произошло землетрясение
У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.06.2022
У Северных Курил произошло землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане, у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T05:51
2022-06-23T10:40
происшествия
елена семенова
тихий океан
петропавловск-камчатский
северо-курильск
курильские острова
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане, у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.Она добавила, что очаг землетрясения находился на глубине 62 километров.По информации собеседницы агентства, толчки силой два-три балла ощутили жители города Северо-Курильск на острове Парамушир.
https://ria.ru/20220622/afganistan-1797427384.html
тихий океан
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северо-курильск
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происшествия, елена семенова, тихий океан, петропавловск-камчатский, северо-курильск, курильские острова, южно-сахалинск
05:51 23.06.2022 (обновлено: 10:40 23.06.2022)
 
У Северных Курил произошло землетрясение

Единая геофизическая служба РАН: у Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

CC BY 2.5 / Victor Morozov / Остров Шумшу
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY 2.5 / Victor Morozov /
Остров Шумшу. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане, у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы в четверг, в 12:45 (04:45 мск), в Тихом океане, возле Северных Курил. Эпицентр землетрясения располагался в 294 километрах юго-западнее города Петропавловск-Камчатский", — отметила начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Она добавила, что очаг землетрясения находился на глубине 62 километров.
По информации собеседницы агентства, толчки силой два-три балла ощутили жители города Северо-Курильск на острове Парамушир.
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ПроисшествияЕлена СеменоваТихий океанПетропавловск-КамчатскийСеверо-КурильскКурильские островаЮжно-Сахалинск
 
 
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