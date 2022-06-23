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У ВСУ нет перспектив захватить Херсонскую область, заявили власти региона
У ВСУ нет перспектив захватить Херсонскую область, заявили власти региона - РИА Новости, 23.06.2022
У ВСУ нет перспектив захватить Херсонскую область, заявили власти региона
Перспектив у украинской армии захватить Херсонскую область нет, все их контрнаступления чисто теоретические и информационные, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T07:44
2022-06-23T07:44
2022-06-23T07:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
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кирилл стремоусов
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вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Перспектив у украинской армии захватить Херсонскую область нет, все их контрнаступления чисто теоретические и информационные, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Наталья Гуменюк заявила украинским СМИ, что украинская армия ведет контрнаступательные действия в Херсонской области, существенно продвигается в восточном направлении. А ряд украинских политиков, ссылаясь на источники, заявили о том, что украинские военные уже зашли в Херсон.По его словам, киевский режим своими заявлениями пытается втянуть население области в систему страха."Но даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах. При этом среди украинских военных, которых бросают на верную смерть, нет детей Авакова, Турчинова, Порошенко. Они то, как раз в это время наслаждаются жизнью", — подчеркнул Стремоусов.По его словам, любое выдвижение украинских войск в сторону Херсонской области, которая является степной местностью, заканчиваются для них разгромом и значительными потерями.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220623/port-1797455384.html
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херсонская область , украина, херсон, кирилл стремоусов, в мире, вооруженные силы украины, россия, симферополь
У ВСУ нет перспектив захватить Херсонскую область, заявили власти региона
Замглавы ВГА Стремоусов: у армии Украины нет перспектив захватить Херсонскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Перспектив у украинской армии захватить Херсонскую область нет, все их контрнаступления чисто теоретические и информационные, заявил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Минобороны Наталья Гуменюк заявила украинским СМИ, что украинская армия ведет контрнаступательные действия в Херсонской области
, существенно продвигается в восточном направлении. А ряд украинских политиков, ссылаясь на источники, заявили о том, что украинские военные уже зашли в Херсон
.
"Перспектив наступления у них ноль. Все их контрнаступления чисто теоретические и информационные. Никто ничего не захватывал. Все попытки за последние месяцы закончились ничем", — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, киевский режим своими заявлениями пытается втянуть население области в систему страха.
"Но даже страх и любопытство иногда начинают уставать. Люди устали от этих постоянных угроз наступлений. С одной стороны это вызывает смех, а с другой — грех. Ведь все попытки наступлений украинской армии заканчиваются большими и бесполезными потерями в их рядах. При этом среди украинских военных, которых бросают на верную смерть, нет детей Авакова, Турчинова, Порошенко. Они то, как раз в это время наслаждаются жизнью", — подчеркнул Стремоусов.
По его словам, любое выдвижение украинских войск в сторону Херсонской области, которая является степной местностью, заканчиваются для них разгромом и значительными потерями.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.