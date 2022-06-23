https://ria.ru/20220623/vyplaty-1797567531.html
Силуанов отказался считать отказ от выплат по евробондам в валюте дефолтом
Силуанов отказался считать отказ от выплат по евробондам в валюте дефолтом - РИА Новости, 23.06.2022
Силуанов отказался считать отказ от выплат по евробондам в валюте дефолтом
Прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:55
2022-06-23T13:55
2022-06-23T16:06
антон силуанов
экономика
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам."Нет, не означает. Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", - сказал он.По словам Силуанова, дефолтом является отсутствие платежа со стороны должника, то есть России. "Платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая – иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая – иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас", - пояснил он.Как отметил министр, в этих условиях возникает ситуация, когда должник хочет заплатить и у него для этого есть все финансовые возможности, но он не может исполнить платеж как это ранее было оговорено. "Что в этой ситуации - ситуации форс-мажора - может и должен сделать должник? Он должен выбрать тот способ, который ему в этих условиях доступен. Это рубль и российская инфраструктура", - отметил Силуанов."Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством, и только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях", - пояснил министр. Как подчеркнул Силуанов, не следует расценивать изменение валюты платежа на рубли как ненадлежащее исполнение Россией своих долговых обязательств, так как "исполнить платеж в полном соответствии с эмиссионной документацией невозможно по независящим от нас причинам, а точнее сказать, из-за вмешательства третьих лиц".Также он обратил внимание на то, что платеж был произведен. В качестве третьего аргумента, он добавил, что Россия обеспечит эквивалентность рублей на любой день тому объему долларов и евро, которые инвестор должен получить. "Что в полной мере соответствует предусмотренному эмиссионной документации условию "Возмещение курсовых разниц" ("Currency Indemnity"). Так можно исполнять обязательства", - объяснил он.
https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, экономика, россия
13:55 23.06.2022 (обновлено: 16:06 23.06.2022)
Силуанов отказался считать отказ от выплат по евробондам в валюте дефолтом
Силуанов: прекращение выплат по евробондам России в валюте не означает дефолта
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Прекращение выплат по еврооблигациям РФ в иностранной валюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, это связано с форс-мажорным обстоятельством, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам.
"Нет, не означает. Российская Федерация
не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов", - сказал он.
По словам Силуанова, дефолтом является отсутствие платежа со стороны должника, то есть России. "Платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая – иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая – иностранным инвесторам прямо запрещено получить платежи от нас", - пояснил он.
Как отметил министр, в этих условиях возникает ситуация, когда должник хочет заплатить и у него для этого есть все финансовые возможности, но он не может исполнить платеж как это ранее было оговорено. "Что в этой ситуации - ситуации форс-мажора - может и должен сделать должник? Он должен выбрать тот способ, который ему в этих условиях доступен. Это рубль и российская инфраструктура", - отметил Силуанов.
"Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством, и только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях", - пояснил министр. Как подчеркнул Силуанов, не следует расценивать изменение валюты платежа на рубли как ненадлежащее исполнение Россией своих долговых обязательств, так как "исполнить платеж в полном соответствии с эмиссионной документацией невозможно по независящим от нас причинам, а точнее сказать, из-за вмешательства третьих лиц".
Также он обратил внимание на то, что платеж был произведен. В качестве третьего аргумента, он добавил, что Россия обеспечит эквивалентность рублей на любой день тому объему долларов и евро, которые инвестор должен получить. "Что в полной мере соответствует предусмотренному эмиссионной документации условию "Возмещение курсовых разниц" ("Currency Indemnity"). Так можно исполнять обязательства", - объяснил он.