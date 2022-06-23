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ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам - РИА Новости, 23.06.2022
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ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам
ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам - РИА Новости, 23.06.2022
ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам
ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:06
2022-06-23T15:06
экономика
россия
втб
центральный банк рф (цб рф)
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников."Этого нет у нас в повестке дня. Мы не собираемся этого делать", - ответил он на вопрос, собирается ли ВТБ вводить комиссии по валютным счетам.Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ РФ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
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экономика, россия, втб, центральный банк рф (цб рф)
15:06 23.06.2022
 
ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам

Зампред правления ВТБ Печатников: банк не введет комиссии по валютным счетам

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ"
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд банка "ВТБ". Архивное фото
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников.
"Этого нет у нас в повестке дня. Мы не собираемся этого делать", - ответил он на вопрос, собирается ли ВТБ вводить комиссии по валютным счетам.
Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ РФ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
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