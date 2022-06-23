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ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам

ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам - РИА Новости, 23.06.2022

ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам

ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:06

2022-06-23T15:06

2022-06-23T15:06

экономика

россия

втб

центральный банк рф (цб рф)

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников."Этого нет у нас в повестке дня. Мы не собираемся этого делать", - ответил он на вопрос, собирается ли ВТБ вводить комиссии по валютным счетам.Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ РФ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.

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экономика, россия, втб, центральный банк рф (цб рф)