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ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 23.06.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска за пять минут выпустили по населенным пунктам Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике семь снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:30
2022-06-23T12:30
2022-06-23T13:10
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
стирол
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по населенным пунктам Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 09:55 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм",- отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина, горловка, стирол, ситуация в днр и лнр
12:30 23.06.2022 (обновлено: 13:10 23.06.2022)
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку
ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Горловке и Озеряновке