https://ria.ru/20220623/vrach-1797546646.html

Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова

Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022

Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова

Певца Юрия Шатунова накануне в 23:30 привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу, он был в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости главврач клиники РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:03

2022-06-23T13:03

2022-06-23T17:08

юрий шатунов

ласковый май

шоу-бизнес

шоубиз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Певца Юрия Шатунова накануне в 23:30 привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу, он был в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости главврач клиники Андрей Осипов."Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии", — рассказал врач.Он отметил, что из села Растуново артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало "совсем плохо", инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу.По словам Осипова, несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно."Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца", — заключил главврач.Шатунову было 48 лет. С 1986 по 1991 год он пел в популярной поп-группе "Ласковый май". Среди хитов в его исполнении — "Седая ночь" и "Белые розы". У артиста остались жена и двое детей.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797525315.html

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Ольга Матыс

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Главврач рассказал о борьбе медиков за жизнь Юрия Шатунова Медики боролись за жизнь Шатунова полтора часа, рассказал РИА Новости главный врач домодедовской центральной больницы (на видео) и объяснил, что вызвало инфаркт. 2022-06-23T13:03 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

юрий шатунов, ласковый май, шоу-бизнес