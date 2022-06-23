https://ria.ru/20220623/vrach-1797546646.html
Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова
Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022
Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова
Певца Юрия Шатунова накануне в 23:30 привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу, он был в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости главврач клиники РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:03
2022-06-23T13:03
2022-06-23T17:08
юрий шатунов
ласковый май
шоу-бизнес
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797504564_0:0:1622:913_1920x0_80_0_0_9f01b4588fd1e98e0f5977ab125d8baf.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Певца Юрия Шатунова накануне в 23:30 привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу, он был в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости главврач клиники Андрей Осипов."Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии", — рассказал врач.Он отметил, что из села Растуново артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало "совсем плохо", инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу.По словам Осипова, несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно."Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца", — заключил главврач.Шатунову было 48 лет. С 1986 по 1991 год он пел в популярной поп-группе "Ласковый май". Среди хитов в его исполнении — "Седая ночь" и "Белые розы". У артиста остались жена и двое детей.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797525315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797504564_70:0:1510:1080_1920x0_80_0_0_5974816905bbdad5336c746d4a03cddb.jpg
Главврач рассказал о борьбе медиков за жизнь Юрия Шатунова
Медики боролись за жизнь Шатунова полтора часа, рассказал РИА Новости главный врач домодедовской центральной больницы (на видео) и объяснил, что вызвало инфаркт.
2022-06-23T13:03
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, ласковый май, шоу-бизнес
13:03 23.06.2022 (обновлено: 17:08 23.06.2022)
Стали известны подробности смерти Юрия Шатунова
Главврач Домодедовской ЦРБ: друзья привезли Юрия Шатунова в состоянии клинической смерти
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Певца Юрия Шатунова накануне в 23:30 привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу, он был в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости главврач клиники Андрей Осипов.
"Ему начали оказывать необходимую медицинскую помощь, затем он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда уже поступил в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии", — рассказал врач.
Он отметил, что из села Растуново артиста везла скорая помощь, бригада среагировала быстро, к ней нет никаких претензий. Однако в дороге Шатунову стало "совсем плохо", инфаркт повлек нарушение сердечного ритма, и процесс распространился на всю сердечную мышцу.
По словам Осипова, несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно.
"Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. А причиной послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца", — заключил главврач.
Шатунову было 48 лет. С 1986 по 1991 год он пел в популярной поп-группе "Ласковый май
". Среди хитов в его исполнении — "Седая ночь" и "Белые розы". У артиста остались жена и двое детей.