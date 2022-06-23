06:46 23.06.2022 (обновлено: 07:22 23.06.2022)
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц
Экономист Стиглиц: Запад может проиграть в новой "холодной войне" с Россией и Китаем"
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует из статьи американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица для портала Sheerpost.
"Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают конфронтацию как конфронтацию между демократией и авторитаризмом, не проходит проверку, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно поощряют систематическим нарушителям прав человека, таким как Саудовская Аравия. Такое лицемерие наводит на мысль, что на карту действительно поставлена, по крайней мере частично, глобальная гегемония, а не ценности", — пишет Стиглиц.
По мнению экономиста, в течение двух десятилетий после падения "железного занавеса" США "явно были номером один" в мире. Однако затем последовали "ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства", что поставило под сомнение лидерство Вашингтона в мировой политике.
Стиглиц отмечает неизбежность того, что "Китай опередит США экономически". Соединенные Штаты, по мнению ученого, "не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку; им нужны союзники". Однако в последние годы, как отмечает в статье ученый, у союзников США появляется все больше причин, чтобы усомниться в надежности Вашингтона как партнера.
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"Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, и республиканцы, все еще полностью ему обязанные, дали достаточно оснований усомниться в том, являются ли США надежным партнером... В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Их долгая история эксплуатации других стран не помогает, как и их глубоко укоренившийся расизм — сила, которую Трамп умело и цинично направляет", — говорится в статье.
Стиглиц иллюстрирует тезис о расизме "вакцинным апартеидом", когда богатые страны получили все необходимые вакцины против коронавируса, "а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы". Между тем, с точки зрения экономиста, Китай и Россия сделали свои вакцины доступными для других.
При этом Пекин, как отмечает Стиглиц, преуспел в том, что обеспечил бедные страны сложной инфраструктурой, укрепив свое влияние.
"Мы должны предложить конкретную помощь развивающимся странам и странам с формирующимся рынком, начиная с отказа от всей интеллектуальной собственности, связанной с COVID, чтобы они могли производить вакцины и методы лечения для себя", — подытожил Стиглиц.
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