https://ria.ru/20220623/voyna-1797453527.html

Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц

Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц - РИА Новости, 23.06.2022

Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц

США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:46

2022-06-23T06:46

2022-06-23T07:22

джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике)

в мире

сша

китай

россия

вашингтон

дональд трамп

саудовская аравия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует из статьи американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица для портала Sheerpost.По мнению экономиста, в течение двух десятилетий после падения "железного занавеса" США "явно были номером один" в мире. Однако затем последовали "ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства", что поставило под сомнение лидерство Вашингтона в мировой политике.Стиглиц отмечает неизбежность того, что "Китай опередит США экономически". Соединенные Штаты, по мнению ученого, "не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку; им нужны союзники". Однако в последние годы, как отмечает в статье ученый, у союзников США появляется все больше причин, чтобы усомниться в надежности Вашингтона как партнера."Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, и республиканцы, все еще полностью ему обязанные, дали достаточно оснований усомниться в том, являются ли США надежным партнером... В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Их долгая история эксплуатации других стран не помогает, как и их глубоко укоренившийся расизм — сила, которую Трамп умело и цинично направляет", — говорится в статье.Стиглиц иллюстрирует тезис о расизме "вакцинным апартеидом", когда богатые страны получили все необходимые вакцины против коронавируса, "а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы". Между тем, с точки зрения экономиста, Китай и Россия сделали свои вакцины доступными для других.При этом Пекин, как отмечает Стиглиц, преуспел в том, что обеспечил бедные страны сложной инфраструктурой, укрепив свое влияние."Мы должны предложить конкретную помощь развивающимся странам и странам с формирующимся рынком, начиная с отказа от всей интеллектуальной собственности, связанной с COVID, чтобы они могли производить вакцины и методы лечения для себя", — подытожил Стиглиц.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

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джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике), в мире, сша, китай, россия, вашингтон, дональд трамп, саудовская аравия, москва