Рейтинг@Mail.ru
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/voyna-1797453527.html
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц - РИА Новости, 23.06.2022
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц
США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T06:46
2022-06-23T07:22
джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике)
в мире
сша
китай
россия
вашингтон
дональд трамп
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует из статьи американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица для портала Sheerpost.По мнению экономиста, в течение двух десятилетий после падения "железного занавеса" США "явно были номером один" в мире. Однако затем последовали "ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства", что поставило под сомнение лидерство Вашингтона в мировой политике.Стиглиц отмечает неизбежность того, что "Китай опередит США экономически". Соединенные Штаты, по мнению ученого, "не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку; им нужны союзники". Однако в последние годы, как отмечает в статье ученый, у союзников США появляется все больше причин, чтобы усомниться в надежности Вашингтона как партнера."Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, и республиканцы, все еще полностью ему обязанные, дали достаточно оснований усомниться в том, являются ли США надежным партнером... В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Их долгая история эксплуатации других стран не помогает, как и их глубоко укоренившийся расизм — сила, которую Трамп умело и цинично направляет", — говорится в статье.Стиглиц иллюстрирует тезис о расизме "вакцинным апартеидом", когда богатые страны получили все необходимые вакцины против коронавируса, "а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы". Между тем, с точки зрения экономиста, Китай и Россия сделали свои вакцины доступными для других.При этом Пекин, как отмечает Стиглиц, преуспел в том, что обеспечил бедные страны сложной инфраструктурой, укрепив свое влияние."Мы должны предложить конкретную помощь развивающимся странам и странам с формирующимся рынком, начиная с отказа от всей интеллектуальной собственности, связанной с COVID, чтобы они могли производить вакцины и методы лечения для себя", — подытожил Стиглиц.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
сша
китай
россия
вашингтон
саудовская аравия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике), в мире, сша, китай, россия, вашингтон, дональд трамп, саудовская аравия, москва
06:46 23.06.2022 (обновлено: 07:22 23.06.2022)
 
Запад вступил в новую "холодную войну" с Россией, считает экономист Стиглиц

Экономист Стиглиц: Запад может проиграть в новой "холодной войне" с Россией и Китаем"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. США вступили в новую "холодную войну" с Россией и Китаем, в которой со стороны Запада на карту поставлена глобальная гегемония, а не защита ценностей, следует из статьи американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица для портала Sheerpost.

"Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают конфронтацию как конфронтацию между демократией и авторитаризмом, не проходит проверку, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно поощряют систематическим нарушителям прав человека, таким как Саудовская Аравия. Такое лицемерие наводит на мысль, что на карту действительно поставлена, по крайней мере частично, глобальная гегемония, а не ценности", — пишет Стиглиц.

По мнению экономиста, в течение двух десятилетий после падения "железного занавеса" США "явно были номером один" в мире. Однако затем последовали "ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства", что поставило под сомнение лидерство Вашингтона в мировой политике.
Стиглиц отмечает неизбежность того, что "Китай опередит США экономически". Соединенные Штаты, по мнению ученого, "не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку; им нужны союзники". Однако в последние годы, как отмечает в статье ученый, у союзников США появляется все больше причин, чтобы усомниться в надежности Вашингтона как партнера.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
"Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, и республиканцы, все еще полностью ему обязанные, дали достаточно оснований усомниться в том, являются ли США надежным партнером... В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Их долгая история эксплуатации других стран не помогает, как и их глубоко укоренившийся расизм — сила, которую Трамп умело и цинично направляет", — говорится в статье.
Стиглиц иллюстрирует тезис о расизме "вакцинным апартеидом", когда богатые страны получили все необходимые вакцины против коронавируса, "а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы". Между тем, с точки зрения экономиста, Китай и Россия сделали свои вакцины доступными для других.
При этом Пекин, как отмечает Стиглиц, преуспел в том, что обеспечил бедные страны сложной инфраструктурой, укрепив свое влияние.
"Мы должны предложить конкретную помощь развивающимся странам и странам с формирующимся рынком, начиная с отказа от всей интеллектуальной собственности, связанной с COVID, чтобы они могли производить вакцины и методы лечения для себя", — подытожил Стиглиц.
Участники акции Свеча памяти на Монументе Славы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Когда Россия вернется с войны
 
Джозеф Стиглиц (нобелевский лауреат по экономике)В миреСШАКитайРоссияВашингтонДональд ТрампСаудовская АравияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала