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Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине
Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине
Минобороны России показало кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:22
2022-06-23T10:22
2022-06-23T10:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки, восстановления путей.Поезд бронирован листами толщиной 10 миллиметров, на особо важных участках - 20 миллиметров. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад и помимо разминирования может заниматься восстановлением разрушенных дорожных направлений. "Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет", - заявил он.С воздуха "Волгу" прикрывают два вертолета.Машинист спецпоезда Анатолий рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. Мосты, переезды и искусственные сооружения поезд проходит "практически пешком"."Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно", - добавил Анатолий.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797493272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6102fea72ca66302e261993760cff426.jpg
Работа специального поезда "Волга" в ходе спецоперации. Кадры Минобороны
Работа состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.
2022-06-23T10:22
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PT2M42S
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
10:22 23.06.2022 (обновлено: 10:55 23.06.2022)
Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине
Минобороны показало работу поезда для восстановления путей "Волга" в ходе спецоперации
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Минобороны России показало
кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки, восстановления путей.
Поезд бронирован листами толщиной 10 миллиметров, на особо важных участках - 20 миллиметров. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.
Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад и помимо разминирования может заниматься восстановлением разрушенных дорожных направлений. "Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет", - заявил он.
С воздуха "Волгу" прикрывают два вертолета.
Машинист спецпоезда Анатолий рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. Мосты, переезды и искусственные сооружения поезд проходит "практически пешком".
"Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно", - добавил Анатолий.