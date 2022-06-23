https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html

Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине

Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине

Минобороны России показало кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:22

2022-06-23T10:22

2022-06-23T10:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны России показало кадры работы в зоне проведения спецоперации на Украине состава поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки, восстановления путей.Поезд бронирован листами толщиной 10 миллиметров, на особо важных участках - 20 миллиметров. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад и помимо разминирования может заниматься восстановлением разрушенных дорожных направлений. "Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет", - заявил он.С воздуха "Волгу" прикрывают два вертолета.Машинист спецпоезда Анатолий рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. Мосты, переезды и искусственные сооружения поезд проходит "практически пешком"."Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно", - добавил Анатолий.

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797475969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специального поезда "Волга" в ходе спецоперации. Кадры Минобороны Работа состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции. 2022-06-23T10:22 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр