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В ДНР открыли новый водовод - РИА Новости, 23.06.2022
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В ДНР открыли новый водовод
В ДНР открыли новый водовод - РИА Новости, 23.06.2022
В ДНР открыли новый водовод
Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс". РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:15
2022-06-23T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс".Как рассказал чиновник РИА Новости, в сутки подается 20 тысяч кубических метров воды. Строили водовод предприятия "Мосводоканал" и ГУП "Вода Донбасса"."Мы планируем увеличить мощность этого водовода запуском второго насоса до объема 35 тысяч кубических метров в сутки. Это даст возможность не остановить подачу воды полностью для городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая", — сказал он.По словам главы МЧС ДНР, "конкретно по этому водоводу нам помогают представители "Мосводоканала", также строит водоводы военно-строительная компания Министерства обороны Российской Федерации". "Помогают во всем — и в материале, и в технике, и в людях, которые это делают. Работу делают свою качественно", — добавил собеседник агентства.Кострубицкий анонсировал запуски еще двух таких же объектов. По одному будет подаваться вода с Зуевского водохранилища. Власти ориентируются на объем до 35 тысяч кубометров в сутки.По оценке главы донецкого ведомства, суммарно со всех водоводов планируют подавать до 200 тысяч кубометров воды в сутки."Также планируется строить резервный водовод для подачи воды на Волноваху, чтобы вошли нормально в отопительный сезон. В Мариуполе вода уже подается во все районы. В Мариуполе вода подается со стороны Крымского водохранилища. В принципе на этот отопительный сезон и на этот год там воды будет достаточно", — заключил он.С 25 февраля в результате боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, была обесточена насосная станция третьего подъема, фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления. Подача ресурса жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки сведена до возможного минимума. Для увеличения запасов воды было принято решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также от системы централизованного водоснабжения были отключены крупные предприятия, особенно металлургической отрасли.
https://ria.ru/20220622/sapery-1797433574.html
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, донецк (днр)
10:15 23.06.2022 (обновлено: 12:22 23.06.2022)
 
В ДНР открыли новый водовод

В ДНР открыли новый водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс"

© Фото : МЧС ДНРВодовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс"
Водовод, восполняющий запасы в канале Северский Донец — Донбасс - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : МЧС ДНР
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс".
Как рассказал чиновник РИА Новости, в сутки подается 20 тысяч кубических метров воды. Строили водовод предприятия "Мосводоканал" и ГУП "Вода Донбасса".
"Мы планируем увеличить мощность этого водовода запуском второго насоса до объема 35 тысяч кубических метров в сутки. Это даст возможность не остановить подачу воды полностью для городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая", — сказал он.
По словам главы МЧС ДНР, "конкретно по этому водоводу нам помогают представители "Мосводоканала", также строит водоводы военно-строительная компания Министерства обороны Российской Федерации".
"Помогают во всем — и в материале, и в технике, и в людях, которые это делают. Работу делают свою качественно", — добавил собеседник агентства.
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Кострубицкий анонсировал запуски еще двух таких же объектов. По одному будет подаваться вода с Зуевского водохранилища. Власти ориентируются на объем до 35 тысяч кубометров в сутки.
По оценке главы донецкого ведомства, суммарно со всех водоводов планируют подавать до 200 тысяч кубометров воды в сутки.
"Также планируется строить резервный водовод для подачи воды на Волноваху, чтобы вошли нормально в отопительный сезон. В Мариуполе вода уже подается во все районы. В Мариуполе вода подается со стороны Крымского водохранилища. В принципе на этот отопительный сезон и на этот год там воды будет достаточно", — заключил он.
С 25 февраля в результате боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, была обесточена насосная станция третьего подъема, фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления. Подача ресурса жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки сведена до возможного минимума. Для увеличения запасов воды было принято решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также от системы централизованного водоснабжения были отключены крупные предприятия, особенно металлургической отрасли.
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