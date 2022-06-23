10:15 23.06.2022 (обновлено: 12:22 23.06.2022)
В ДНР открыли новый водовод
В ДНР открыли новый водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс"
© Фото : МЧС ДНРВодовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс"
© Фото : МЧС ДНР
ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс".
Как рассказал чиновник РИА Новости, в сутки подается 20 тысяч кубических метров воды. Строили водовод предприятия "Мосводоканал" и ГУП "Вода Донбасса".
"Помогают во всем — и в материале, и в технике, и в людях, которые это делают. Работу делают свою качественно", — добавил собеседник агентства.
Кострубицкий анонсировал запуски еще двух таких же объектов. По одному будет подаваться вода с Зуевского водохранилища. Власти ориентируются на объем до 35 тысяч кубометров в сутки.
По оценке главы донецкого ведомства, суммарно со всех водоводов планируют подавать до 200 тысяч кубометров воды в сутки.
"Также планируется строить резервный водовод для подачи воды на Волноваху, чтобы вошли нормально в отопительный сезон. В Мариуполе вода уже подается во все районы. В Мариуполе вода подается со стороны Крымского водохранилища. В принципе на этот отопительный сезон и на этот год там воды будет достаточно", — заключил он.
С 25 февраля в результате боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, была обесточена насосная станция третьего подъема, фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления. Подача ресурса жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки сведена до возможного минимума. Для увеличения запасов воды было принято решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также от системы централизованного водоснабжения были отключены крупные предприятия, особенно металлургической отрасли.