https://ria.ru/20220623/vodovod-1797480875.html

В ДНР открыли новый водовод

В ДНР открыли новый водовод - РИА Новости, 23.06.2022

В ДНР открыли новый водовод

Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс". РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:15

2022-06-23T10:15

2022-06-23T12:22

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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Глава МЧС Донецкой Народной Республики Алексей Кострубицкий открыл водовод, восполняющий запасы в канале "Северский Донец — Донбасс".Как рассказал чиновник РИА Новости, в сутки подается 20 тысяч кубических метров воды. Строили водовод предприятия "Мосводоканал" и ГУП "Вода Донбасса"."Мы планируем увеличить мощность этого водовода запуском второго насоса до объема 35 тысяч кубических метров в сутки. Это даст возможность не остановить подачу воды полностью для городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая", — сказал он.По словам главы МЧС ДНР, "конкретно по этому водоводу нам помогают представители "Мосводоканала", также строит водоводы военно-строительная компания Министерства обороны Российской Федерации". "Помогают во всем — и в материале, и в технике, и в людях, которые это делают. Работу делают свою качественно", — добавил собеседник агентства.Кострубицкий анонсировал запуски еще двух таких же объектов. По одному будет подаваться вода с Зуевского водохранилища. Власти ориентируются на объем до 35 тысяч кубометров в сутки.По оценке главы донецкого ведомства, суммарно со всех водоводов планируют подавать до 200 тысяч кубометров воды в сутки."Также планируется строить резервный водовод для подачи воды на Волноваху, чтобы вошли нормально в отопительный сезон. В Мариуполе вода уже подается во все районы. В Мариуполе вода подается со стороны Крымского водохранилища. В принципе на этот отопительный сезон и на этот год там воды будет достаточно", — заключил он.С 25 февраля в результате боевых действий вода по каналу, а также по Южно-Донбасскому водоводу не подавалась, была обесточена насосная станция третьего подъема, фильтровальные станции до сих пор работают в режиме ограниченного потребления. Подача ресурса жителям Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки сведена до возможного минимума. Для увеличения запасов воды было принято решение о досрочном завершении отопительного сезона, а также от системы централизованного водоснабжения были отключены крупные предприятия, особенно металлургической отрасли.

https://ria.ru/20220622/sapery-1797433574.html

https://ria.ru/20220622/dnr-1797424282.html

донецкая народная республика

макеевка

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, донецк (днр)