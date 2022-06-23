https://ria.ru/20220623/vizy-1797517941.html

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян - РИА Новости, 23.06.2022

Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Иран готов отменить визы для россиян, в качестве первого шага - для бизнесменов, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:53

2022-06-23T11:53

2022-06-23T12:29

иран

мид ирана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей лавров

россия

хоссейн амир абдоллахиян

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797513785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9bee394b17658fa6a5b7b6332f06bc.jpg

ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран готов отменить визы для россиян, в качестве первого шага - для бизнесменов, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян."У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом - полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220622/chekhiya-1797443136.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров, россия, хоссейн амир абдоллахиян, визы