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Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян - РИА Новости, 23.06.2022
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Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян
Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян - РИА Новости, 23.06.2022
Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян
Иран готов отменить визы для россиян, в качестве первого шага - для бизнесменов, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:53
2022-06-23T12:29
иран
мид ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей лавров
россия
хоссейн амир абдоллахиян
визы
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран готов отменить визы для россиян, в качестве первого шага - для бизнесменов, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян."У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом - полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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иран, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей лавров, россия, хоссейн амир абдоллахиян, визы
11:53 23.06.2022 (обновлено: 12:29 23.06.2022)
 
Глава МИД Ирана заявил о готовности отменить визы для россиян

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о готовности отменить визы для россиян

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран готов отменить визы для россиян, в качестве первого шага - для бизнесменов, заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.
"У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги. Первым шагом - полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Прага - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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ИранМИД ИранаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСергей ЛавровРоссияХоссейн Амир АбдоллахиянВизы
 
 
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