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Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию - РИА Новости, 23.06.2022
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Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию - РИА Новости, 23.06.2022
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию
Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:06
2022-06-23T18:34
общество
здоровье - общество
алексей мазус
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вич
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств."Минздрав России не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов. Заявленная потребность в АРВ-препаратах удовлетворяется в том числе за счет перераспределения остатков. При этом Минздрав России ведёт работу по снижению цен лекарственных препаратов в рамках переговорных процессов", - говорится в сообщении.Для удовлетворения потребности объемы закупаемых дорогостоящих препаратов в объявленных аукционах, в два раза превышают объёмы закупок недорогостоящих, отметили в ведомстве.Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ инфекции Алексей Мазус сообщил РИА Новости, что в соответствии с законодательством России помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается, прежде всего, на основании актуальных клинических рекомендаций. "Российские пациенты получали, получают и будут получать ту медицинскую помощь, которая им необходима. А замена той или иной схемы терапии может быть обусловлена лишь клиническим течением ВИЧ-инфекции", - подчеркнул Мазус.
https://ria.ru/20220224/vich-1774370763.html
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общество, здоровье - общество, алексей мазус, россия, вич
18:06 23.06.2022 (обновлено: 18:34 23.06.2022)
 
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию

Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию и не уменьшает закупки

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств.
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"Минздрав России не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов. Заявленная потребность в АРВ-препаратах удовлетворяется в том числе за счет перераспределения остатков. При этом Минздрав России ведёт работу по снижению цен лекарственных препаратов в рамках переговорных процессов", - говорится в сообщении.
Для удовлетворения потребности объемы закупаемых дорогостоящих препаратов в объявленных аукционах, в два раза превышают объёмы закупок недорогостоящих, отметили в ведомстве.
Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ инфекции Алексей Мазус сообщил РИА Новости, что в соответствии с законодательством России помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается, прежде всего, на основании актуальных клинических рекомендаций. "Российские пациенты получали, получают и будут получать ту медицинскую помощь, которая им необходима. А замена той или иной схемы терапии может быть обусловлена лишь клиническим течением ВИЧ-инфекции", - подчеркнул Мазус.
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