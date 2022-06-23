https://ria.ru/20220623/vich-1797661246.html
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию - РИА Новости, 23.06.2022
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию
Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:06
2022-06-23T18:06
2022-06-23T18:34
общество
здоровье - общество
алексей мазус
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вич
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств."Минздрав России не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов. Заявленная потребность в АРВ-препаратах удовлетворяется в том числе за счет перераспределения остатков. При этом Минздрав России ведёт работу по снижению цен лекарственных препаратов в рамках переговорных процессов", - говорится в сообщении.Для удовлетворения потребности объемы закупаемых дорогостоящих препаратов в объявленных аукционах, в два раза превышают объёмы закупок недорогостоящих, отметили в ведомстве.Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ инфекции Алексей Мазус сообщил РИА Новости, что в соответствии с законодательством России помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается, прежде всего, на основании актуальных клинических рекомендаций. "Российские пациенты получали, получают и будут получать ту медицинскую помощь, которая им необходима. А замена той или иной схемы терапии может быть обусловлена лишь клиническим течением ВИЧ-инфекции", - подчеркнул Мазус.
https://ria.ru/20220224/vich-1774370763.html
https://ria.ru/20211201/vich-1761614196.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, алексей мазус, россия, вич
18:06 23.06.2022 (обновлено: 18:34 23.06.2022)
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию
Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию и не уменьшает закупки
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств.
"Минздрав России не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов. Заявленная потребность в АРВ-препаратах удовлетворяется в том числе за счет перераспределения остатков. При этом Минздрав России ведёт работу по снижению цен лекарственных препаратов в рамках переговорных процессов", - говорится в сообщении.
Для удовлетворения потребности объемы закупаемых дорогостоящих препаратов в объявленных аукционах, в два раза превышают объёмы закупок недорогостоящих, отметили в ведомстве.
Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ инфекции Алексей Мазус
сообщил РИА Новости, что в соответствии с законодательством России
помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается, прежде всего, на основании актуальных клинических рекомендаций. "Российские пациенты получали, получают и будут получать ту медицинскую помощь, которая им необходима. А замена той или иной схемы терапии может быть обусловлена лишь клиническим течением ВИЧ-инфекции", - подчеркнул Мазус.