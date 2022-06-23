https://ria.ru/20220623/vich-1797661246.html

Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию

Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию - РИА Новости, 23.06.2022

Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию

Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:06

2022-06-23T18:06

2022-06-23T18:34

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов, увеличив закупки более дешевых лекарств."Минздрав России не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов. Заявленная потребность в АРВ-препаратах удовлетворяется в том числе за счет перераспределения остатков. При этом Минздрав России ведёт работу по снижению цен лекарственных препаратов в рамках переговорных процессов", - говорится в сообщении.Для удовлетворения потребности объемы закупаемых дорогостоящих препаратов в объявленных аукционах, в два раза превышают объёмы закупок недорогостоящих, отметили в ведомстве.Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ инфекции Алексей Мазус сообщил РИА Новости, что в соответствии с законодательством России помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается, прежде всего, на основании актуальных клинических рекомендаций. "Российские пациенты получали, получают и будут получать ту медицинскую помощь, которая им необходима. А замена той или иной схемы терапии может быть обусловлена лишь клиническим течением ВИЧ-инфекции", - подчеркнул Мазус.

https://ria.ru/20220224/vich-1774370763.html

https://ria.ru/20211201/vich-1761614196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, алексей мазус, россия, вич