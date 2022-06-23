https://ria.ru/20220623/verbovka-1797555986.html
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев - РИА Новости, 23.06.2022
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев
Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:32
2022-06-23T13:32
2022-06-23T13:44
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД России.
https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, украина
13:32 23.06.2022 (обновлено: 13:44 23.06.2022)
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев
Захарова: Россия потребовала от США пресечь вербовку украинским посольством американцев