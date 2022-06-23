Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/verbovka-1797555986.html
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев - РИА Новости, 23.06.2022
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев
Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:32
2022-06-23T13:44
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД России.
https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, украина
13:32 23.06.2022 (обновлено: 13:44 23.06.2022)
 
Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев

Захарова: Россия потребовала от США пресечь вербовку украинским посольством американцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД России.
Иностранные наемники на Украине: страны-поставщики, потери, отъезды
Вчера, 16:49Инфографика
Иностранные наемники на Украине: страны-поставщики, потери, отъезды
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала