https://ria.ru/20220623/verbovka-1797555986.html

Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев

Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев - РИА Новости, 23.06.2022

Россия потребовала пресечь вербовку украинским посольством американцев

Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:32

2022-06-23T13:32

2022-06-23T13:44

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, которая грозит непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД России.

https://ria.ru/20220622/naemnik-1797343103.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, украина