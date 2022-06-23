https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html

Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 23.06.2022

Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:01

2022-06-23T14:01

2022-06-23T14:01

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

алексей венедиктов (журналист)

происшествия

иноагенты

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении восстановленного иска Венедиктова*... отказать", - огласил решение судья.На заседании из заявлений сторон стало известно, что одной из причин включения в список послужило финансирование из-за рубежа работодателя Венедиктова*: компания "Образование 21 век" выплатила журналисту в виде зарплаты почти 43 миллиона рублей."Согласно информации, полученной нами от ответчиков, Венедиктов* получил от ООО "Образование 21 век" 42 миллиона 984 тысячи рублей. То есть основанием для включения его в список иностранных агентов является получение иностранного финансирования работодателем. То есть Минюст считает, что за это можно включить в список работника, мы с этим не согласны", - заявил представитель истца.Представители Минюста пояснили, что "Образование 21 век" - фактически российская компания, но по закону, если физическое лицо получает зарплату от российского юридического лица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, то это является основанием для включения в список иноагентов.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220622/venediktov-1797360474.html

https://ria.ru/20220621/inoagenty-1796954009.html

https://ria.ru/20220620/inoagenty-1796868322.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, алексей венедиктов (журналист), происшествия, иноагенты