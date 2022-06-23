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Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 23.06.2022
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Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов - РИА Новости, 23.06.2022
Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, передает корреспондент РИА РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:01
2022-06-23T14:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
алексей венедиктов (журналист)
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении восстановленного иска Венедиктова*... отказать", - огласил решение судья.На заседании из заявлений сторон стало известно, что одной из причин включения в список послужило финансирование из-за рубежа работодателя Венедиктова*: компания "Образование 21 век" выплатила журналисту в виде зарплаты почти 43 миллиона рублей."Согласно информации, полученной нами от ответчиков, Венедиктов* получил от ООО "Образование 21 век" 42 миллиона 984 тысячи рублей. То есть основанием для включения его в список иностранных агентов является получение иностранного финансирования работодателем. То есть Минюст считает, что за это можно включить в список работника, мы с этим не согласны", - заявил представитель истца.Представители Минюста пояснили, что "Образование 21 век" - фактически российская компания, но по закону, если физическое лицо получает зарплату от российского юридического лица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, то это является основанием для включения в список иноагентов.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220622/venediktov-1797360474.html
https://ria.ru/20220621/inoagenty-1796954009.html
https://ria.ru/20220620/inoagenty-1796868322.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, алексей венедиктов (журналист), происшествия, иноагенты
14:01 23.06.2022
 
Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов

Суд признал законным включение экс-главреда "Эха Москвы" Венедиктова в список иноагентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов*
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иноагентов бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова*, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении восстановленного иска Венедиктова*... отказать", - огласил решение судья.
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На заседании из заявлений сторон стало известно, что одной из причин включения в список послужило финансирование из-за рубежа работодателя Венедиктова*: компания "Образование 21 век" выплатила журналисту в виде зарплаты почти 43 миллиона рублей.
"Согласно информации, полученной нами от ответчиков, Венедиктов* получил от ООО "Образование 21 век" 42 миллиона 984 тысячи рублей. То есть основанием для включения его в список иностранных агентов является получение иностранного финансирования работодателем. То есть Минюст считает, что за это можно включить в список работника, мы с этим не согласны", - заявил представитель истца.
Представители Минюста пояснили, что "Образование 21 век" - фактически российская компания, но по закону, если физическое лицо получает зарплату от российского юридического лица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, то это является основанием для включения в список иноагентов.
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Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в конце апреля. Тогда же Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФАлексей Венедиктов (журналист)Происшествияиноагенты
 
 
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