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Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета - РИА Новости, 23.06.2022

Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета

Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:07

2022-06-23T17:07

2022-06-23T17:25

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

валюта

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин.Также резиденты могут зачислять на свои иностранные счета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария или банка, а также иной зарубежной организации финансового рынка.Власти с 1 марта запретили зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Тогда ЦБ пояснил, что для зачисления таких средств от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Минфине.

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, центральный банк рф (цб рф)