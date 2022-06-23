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Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета - РИА Новости, 23.06.2022
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:07
2022-06-23T17:07
2022-06-23T17:25
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
валюта
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россиянам с 17 июня разрешили без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин.Также резиденты могут зачислять на свои иностранные счета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хранящихся у иностранного депозитария или банка, а также иной зарубежной организации финансового рынка.Власти с 1 марта запретили зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Тогда ЦБ пояснил, что для зачисления таких средств от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Минфине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, центральный банк рф (цб рф)
17:07 23.06.2022 (обновлено: 17:25 23.06.2022)
Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Минфин разрешил россиянам зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета