https://ria.ru/20220623/ulan-ude-1797520291.html

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества - РИА Новости, 23.06.2022

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта". РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:01

2022-06-23T12:01

2022-06-23T12:25

происшествия

улан-удэ

краснокаменск

электричество

россия

республика бурятия

забайкальский край

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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта"."По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - говорится в сообщенииУточняется, что включение ожидается ориентировочно в течение двух часов.В социальных сетях сообщают, что электричества нет и в других населённых пунктах Бурятии, а также в забайкальском городе Краснокаменск.По данным пресс-службы мэрии города, также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло массовое отключение энергообъектов филиала "Улан-Удэнский энергетический комплекс" ПАО "ТГК-14": на котельных поселков Заречный, Загорск, РК "Здоровье", в детских садах №13 и 84, и на 40 центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций."Обращаем внимание, оборудование Улан–Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение", - сообщает пресс-служба.Жители Улан-Удэ сообщают в соцсетях об остановке работы трамваев, неработающих светофорах, а также что некоторые застряли в лифтах.По данным мэрии, работа трамваев восстановлена.

https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797451565.html

улан-удэ

краснокаменск

россия

республика бурятия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, улан-удэ, краснокаменск, электричество, россия, республика бурятия, забайкальский край