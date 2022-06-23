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Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества - РИА Новости, 23.06.2022
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Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества - РИА Новости, 23.06.2022
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта". РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:01
2022-06-23T12:25
происшествия
улан-удэ
краснокаменск
электричество
россия
республика бурятия
забайкальский край
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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта"."По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - говорится в сообщенииУточняется, что включение ожидается ориентировочно в течение двух часов.В социальных сетях сообщают, что электричества нет и в других населённых пунктах Бурятии, а также в забайкальском городе Краснокаменск.По данным пресс-службы мэрии города, также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло массовое отключение энергообъектов филиала "Улан-Удэнский энергетический комплекс" ПАО "ТГК-14": на котельных поселков Заречный, Загорск, РК "Здоровье", в детских садах №13 и 84, и на 40 центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций."Обращаем внимание, оборудование Улан–Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение", - сообщает пресс-служба.Жители Улан-Удэ сообщают в соцсетях об остановке работы трамваев, неработающих светофорах, а также что некоторые застряли в лифтах.По данным мэрии, работа трамваев восстановлена.
https://ria.ru/20220623/zemletryasenie-1797451565.html
улан-удэ
краснокаменск
россия
республика бурятия
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происшествия, улан-удэ, краснокаменск, электричество, россия, республика бурятия, забайкальский край
12:01 23.06.2022 (обновлено: 12:25 23.06.2022)
 
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества

Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта".
"По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - говорится в сообщении
Уточняется, что включение ожидается ориентировочно в течение двух часов.
В социальных сетях сообщают, что электричества нет и в других населённых пунктах Бурятии, а также в забайкальском городе Краснокаменск.
"Из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему... Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло также массовое отключение объектов городского "Водоканала". В частности, головного водозабора", - говорится в сообщении мэрии Улан-Удэ.
По данным пресс-службы мэрии города, также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло массовое отключение энергообъектов филиала "Улан-Удэнский энергетический комплекс" ПАО "ТГК-14": на котельных поселков Заречный, Загорск, РК "Здоровье", в детских садах №13 и 84, и на 40 центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.
"Обращаем внимание, оборудование Улан–Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение", - сообщает пресс-служба.
Жители Улан-Удэ сообщают в соцсетях об остановке работы трамваев, неработающих светофорах, а также что некоторые застряли в лифтах.
По данным мэрии, работа трамваев восстановлена.
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
05:51
У Северных Курил произошло землетрясение
 
ПроисшествияУлан-УдэКраснокаменскЭлектричествоРоссияРеспублика БурятияЗабайкальский край
 
 
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