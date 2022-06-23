12:01 23.06.2022 (обновлено: 12:25 23.06.2022)
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества
Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
ЧИТА, 23 июн - РИА Новости. Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили в пресс-службе "Читаэнергосбыта".
"По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему", - говорится в сообщении
Уточняется, что включение ожидается ориентировочно в течение двух часов.
В социальных сетях сообщают, что электричества нет и в других населённых пунктах Бурятии, а также в забайкальском городе Краснокаменск.
"Из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему... Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло также массовое отключение объектов городского "Водоканала". В частности, головного водозабора", - говорится в сообщении мэрии Улан-Удэ.
По данным пресс-службы мэрии города, также из-за аварийной ситуации на электросетях произошло массовое отключение энергообъектов филиала "Улан-Удэнский энергетический комплекс" ПАО "ТГК-14": на котельных поселков Заречный, Загорск, РК "Здоровье", в детских садах №13 и 84, и на 40 центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.
"Обращаем внимание, оборудование Улан–Удэнской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме, обеспечивая горячее водоснабжение", - сообщает пресс-служба.
Жители Улан-Удэ сообщают в соцсетях об остановке работы трамваев, неработающих светофорах, а также что некоторые застряли в лифтах.
По данным мэрии, работа трамваев восстановлена.