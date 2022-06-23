https://ria.ru/20220623/ukraina-1797714477.html

Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом

Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.06.2022

Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом

Американские силы не будут воевать на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:41

2022-06-23T23:41

2022-06-23T23:41

в мире

джо байден

украина

сша

администрация президента сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Американские силы не будут воевать на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Президент (США Джо Байден - ред.) был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине", - сказал Кирби на брифинге.Это заявление он сделал после объявления о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов.Он подчеркнул, что США продолжат помогать Украине "защищать себя" посредством выделения военной помощи.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712252.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, украина, сша, администрация президента сша, джон кирби