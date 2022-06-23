https://ria.ru/20220623/ukraina-1797714477.html
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.06.2022
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:41
2022-06-23T23:41
2022-06-23T23:41
в мире
джо байден
украина
сша
администрация президента сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Американские силы не будут воевать на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби."Президент (США Джо Байден - ред.) был кристально ясен: американские силы не будут воевать на Украине", - сказал Кирби на брифинге.Это заявление он сделал после объявления о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 450 миллионов долларов.Он подчеркнул, что США продолжат помогать Украине "защищать себя" посредством выделения военной помощи.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, сша, администрация президента сша, джон кирби
Американские силы не будут воевать на Украине, заявил Белый дом
Белый дом: США не будут воевать на Украине, но продолжат помогать ей "защищать себя"