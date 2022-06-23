https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость, обсуждая возможное членство Украины в Евросоюзе. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:25
2022-06-23T23:25
2022-06-23T23:42
в мире
украина
евросоюз
шарль мишель
киев
турция
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ярость, обсуждая возможное членство Украины в Евросоюзе.Издание опубликовало материал в преддверии решения саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в организацию. В статье отмечается, что по сравнению с версальским саммитом в прошлом году количество сторонников приема Киева возросло: в пользу Украины высказывается даже "президент" ЕС Шарль Мишель.Однако Le Figaro указало на ряд трудностей в случае вступления Украины в ЕС: необходимость изменить механизмы голосования, а также системы распределения налогов и бюджетных выплат. Кроме того, автор предупредил о росте напряженности в отношениях с Россией.Читатели издания выразили крайнее недовольство идеей о присоединении Киева к ЕС и указали на трудности, которые ждут европейцев."Вот довольны будут наши фермеры и рабочие (из тех, кого еще не уволили). Их трудовые евро пойдут на то, чтобы поднять Украину на соответствующий уровень", — написала Clara32106.Jacques Lesagiste заявил, что европейцы дорого заплатят за прием разоренной Украины в союз."Нашим налогоплательщикам придется платить за восстановление разрушенной инфраструктуры", — пояснил юзер.RGB95 призвал не торопиться с расширением, чтобы избежать "смерти ЕС"."Принятие Украины в ЕС — это настоящий пример того, как можно парализовать даже когда-то здоровый организм. Вспоминается басня Лафонтена про лягушку, которая пыталась раздуться до размеров вола", — прокомментировал он.Anne-Louise сравнила прием Украины в союз со вступлением Турции в НАТО."Взяли ее, и теперь все войны Турции стали разом как бы еще и войнами НАТО. Жутко обнадеживает", — добавила посетительница сайта.AKIA призвала дать Украине нейтральный статус, но не принимать в ЕС. Пользовательница указала на серьезные проблемы Киева, главные среди которых — нищета и коррупция."Взять Украину в ЕС? Это как волка пустить в овчарню", — написала она.Clio назвал постсоветскую республику черной дырой для финансов ЕС."Это как построить психушку за свой счет и открыть ее обитателям неограниченный кредит. За всем этим, впрочем, и так стоит немецкая мания расширяться", — добавил он.Maria Gentile заявила, что Украина по всем критериям подходит в категорию стран, которые нельзя принимать в ЕС."Если она что и выполняет, то критерии по невступлению куда бы то ни было", — подчеркнула юзер.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, евросоюз, шарль мишель, киев, турция, нато
23:25 23.06.2022 (обновлено: 23:42 23.06.2022)
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
Читатели Le Figaro сравнили принятие Украины в Евросоюз с выдачей кредита душевнобольным
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
пришли в ярость, обсуждая возможное членство Украины в Евросоюзе.
Издание опубликовало материал в преддверии решения саммита ЕС
о предоставлении Украине
статуса кандидата на вступление в организацию. В статье отмечается, что по сравнению с версальским саммитом в прошлом году количество сторонников приема Киева возросло: в пользу Украины высказывается даже "президент" ЕС Шарль Мишель
.
Однако Le Figaro указало на ряд трудностей в случае вступления Украины в ЕС: необходимость изменить механизмы голосования, а также системы распределения налогов и бюджетных выплат. Кроме того, автор предупредил о росте напряженности в отношениях с Россией
.
Читатели издания выразили крайнее недовольство идеей о присоединении Киева к ЕС и указали на трудности, которые ждут европейцев.
"Вот довольны будут наши фермеры и рабочие (из тех, кого еще не уволили). Их трудовые евро пойдут на то, чтобы поднять Украину на соответствующий уровень", — написала Clara32106.
Jacques Lesagiste заявил, что европейцы дорого заплатят за прием разоренной Украины в союз.
"Нашим налогоплательщикам придется платить за восстановление разрушенной инфраструктуры", — пояснил юзер.
RGB95 призвал не торопиться с расширением, чтобы избежать "смерти ЕС".
"Принятие Украины в ЕС — это настоящий пример того, как можно парализовать даже когда-то здоровый организм. Вспоминается басня Лафонтена про лягушку, которая пыталась раздуться до размеров вола", — прокомментировал он.
Anne-Louise сравнила прием Украины в союз со вступлением Турции
в НАТО
.
"Взяли ее, и теперь все войны Турции стали разом как бы еще и войнами НАТО. Жутко обнадеживает", — добавила посетительница сайта.
AKIA призвала дать Украине нейтральный статус, но не принимать в ЕС. Пользовательница указала на серьезные проблемы Киева, главные среди которых — нищета и коррупция.
"Взять Украину в ЕС? Это как волка пустить в овчарню", — написала она.
Clio назвал постсоветскую республику черной дырой для финансов ЕС.
"Это как построить психушку за свой счет и открыть ее обитателям неограниченный кредит. За всем этим, впрочем, и так стоит немецкая мания расширяться", — добавил он.
Maria Gentile заявила, что Украина по всем критериям подходит в категорию стран, которые нельзя принимать в ЕС.
"Если она что и выполняет, то критерии по невступлению куда бы то ни было", — подчеркнула юзер.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии
статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии
статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>