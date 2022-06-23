22:51 23.06.2022 (обновлено: 23:34 23.06.2022)
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Белый дом: стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 450 миллионов долларов
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"США объявляют о дополнительной помощи в объеме 450 миллионов долларов", — сказал он на брифинге.
По его словам, в новый пакет помощи также войдут катера и артиллерийские боеприпасы.
В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.