https://ria.ru/20220623/ukraina-1797709306.html

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:51

2022-06-23T22:51

2022-06-23T23:34

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

администрация президента сша

джон кирби

владимир путин

киев

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, в новый пакет помощи также войдут катера и артиллерийские боеприпасы.Всего, как заявил Кирби, США оказали помощи Украине с февраля на сумму 6,1 миллиарда долларов, а с начала работы нынешней администрации — на 6,8 миллиарда.В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/zelenskiy-1797626828.html

https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, администрация президента сша, джон кирби, владимир путин, киев