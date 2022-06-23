Рейтинг@Mail.ru
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797709306.html
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 23.06.2022
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:51
2022-06-23T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
администрация президента сша
джон кирби
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fb9a906362a24c31a6157d817999ba80.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, в новый пакет помощи также войдут катера и артиллерийские боеприпасы.Всего, как заявил Кирби, США оказали помощи Украине с февраля на сумму 6,1 миллиарда долларов, а с начала работы нынешней администрации — на 6,8 миллиарда.В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/zelenskiy-1797626828.html
https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_1e75b3dd5eb8e6433dd3f387c49355f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, администрация президента сша, джон кирби, владимир путин, киев
22:51 23.06.2022 (обновлено: 23:34 23.06.2022)
 
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Белый дом: стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 450 миллионов долларов

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты выделят новый пакет помощи Украине, включая четыре системы РСЗО, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"США объявляют о дополнительной помощи в объеме 450 миллионов долларов", — сказал он на брифинге.

По его словам, в новый пакет помощи также войдут катера и артиллерийские боеприпасы.
Всего, как заявил Кирби, США оказали помощи Украине с февраля на сумму 6,1 миллиарда долларов, а с начала работы нынешней администрации — на 6,8 миллиарда.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:46
Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:08
Американский разведчик раскрыл судьбу западного вооружения на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаАдминистрация президента СШАДжон КирбиВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала