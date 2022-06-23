18:42 23.06.2022 (обновлено: 19:14 23.06.2022)
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе
Американский подполковник Дэвис: ВСУ терпят разгромное поражение в Донбассе
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
"Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество", — уточнил он.
По словам офицера, у Запада нет никаких рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия методично продвигается и громит украинские вооруженные силы, значительно снижая их боеспособность, добавил Дэвис.
"Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона", — подытожил военный.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.