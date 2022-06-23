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Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе

Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2022

Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:42

2022-06-23T18:42

2022-06-23T19:14

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.По словам офицера, у Запада нет никаких рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия методично продвигается и громит украинские вооруженные силы, значительно снижая их боеспособность, добавил Дэвис.Как отметил подполковник, США и Евросоюз отправили едва ли десятую часть того оружия, которое требовалось Киеву для создания хоть какого-то паритета, поэтому поражение режима Зеленского неизбежно. Он раскритиковал американское правительство за стремление навредить России за счет Украины."Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона", — подытожил военный.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, евросоюз