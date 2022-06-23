Рейтинг@Mail.ru
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797673351.html
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2022
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе
Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:42
2022-06-23T19:14
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
сша
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536755_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2dc54ce48975b5a775bfdeeb18a2f8fb.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.По словам офицера, у Запада нет никаких рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия методично продвигается и громит украинские вооруженные силы, значительно снижая их боеспособность, добавил Дэвис.Как отметил подполковник, США и Евросоюз отправили едва ли десятую часть того оружия, которое требовалось Киеву для создания хоть какого-то паритета, поэтому поражение режима Зеленского неизбежно. Он раскритиковал американское правительство за стремление навредить России за счет Украины."Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона", — подытожил военный.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536755_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_71ad3ed2d48bdb60ac06413cf462e655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, евросоюз
18:42 23.06.2022 (обновлено: 19:14 23.06.2022)
 
Американский подполковник заявил о разгроме ВСУ в Донбассе

Американский подполковник Дэвис: ВСУ терпят разгромное поражение в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил о разгроме Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
"Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество", — уточнил он.
По словам офицера, у Запада нет никаких рациональных оснований надеяться на то, что ВСУ изменят ситуацию. Российская армия методично продвигается и громит украинские вооруженные силы, значительно снижая их боеспособность, добавил Дэвис.
Как отметил подполковник, США и Евросоюз отправили едва ли десятую часть того оружия, которое требовалось Киеву для создания хоть какого-то паритета, поэтому поражение режима Зеленского неизбежно. Он раскритиковал американское правительство за стремление навредить России за счет Украины.
Запуск крылатой ракеты
18 июня, 16:26
"Смертоносные и точные". В США с тревогой наблюдают за русскими "Калибрами"
"Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона", — подытожил военный.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к странам Запада с просьбой наладить передачу оружия. Так, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок различных видов вооружений. Выступая на форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.

Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для Вооруженных сил России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала