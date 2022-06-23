Рейтинг@Mail.ru
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797664415.html
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:17
2022-06-23T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы, передает телеканал CNN."Администрация Байдена, как ожидается, уже сегодня публично объявит об очередном раунде военного содействия Украине", - цитирует CNN не названного по имени и должности американского чиновника.Объем поставок источник оценил примерно в 500 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
18:17 23.06.2022 (обновлено: 18:33 23.06.2022)
 
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

CNN: США могут в четверг объявить о новых поставках РСЗО и боеприпасов на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы, передает телеканал CNN.
"Администрация Байдена, как ожидается, уже сегодня публично объявит об очередном раунде военного содействия Украине", - цитирует CNN не названного по имени и должности американского чиновника.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:36Специальная военная операция на Украине
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
Объем поставок источник оценил примерно в 500 миллионов долларов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала