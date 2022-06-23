https://ria.ru/20220623/ukraina-1797664415.html
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:17
2022-06-23T18:17
2022-06-23T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы, передает телеканал CNN."Администрация Байдена, как ожидается, уже сегодня публично объявит об очередном раунде военного содействия Украине", - цитирует CNN не названного по имени и должности американского чиновника.Объем поставок источник оценил примерно в 500 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:122:2567:2047_1920x0_80_0_0_0a7f37e89f69d12ff45b7d608bbd1bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
18:17 23.06.2022 (обновлено: 18:33 23.06.2022)
США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ
CNN: США могут в четверг объявить о новых поставках РСЗО и боеприпасов на Украину