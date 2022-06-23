https://ria.ru/20220623/ukraina-1797664415.html

США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2022

США хотят представить новый пакет военной помощи Украине, сообщили СМИ

Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:17

2022-06-23T18:17

2022-06-23T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Администрация США может в четверг представить новый пакет военной помощи Украине, куда войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы, передает телеканал CNN."Администрация Байдена, как ожидается, уже сегодня публично объявит об очередном раунде военного содействия Украине", - цитирует CNN не названного по имени и должности американского чиновника.Объем поставок источник оценил примерно в 500 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина