https://ria.ru/20220623/ukraina-1797631223.html

Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим

Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим - РИА Новости, 23.06.2022

Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС носит символический характер, присоединение потребует огромных реформ, которые займут много времени, заявил перед... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:57

2022-06-23T16:57

2022-06-23T17:11

в мире

украина

евросоюз

еврокомиссия

бельгия

александр де кроо

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС носит символический характер, присоединение потребует огромных реформ, которые займут много времени, заявил перед началом европейского саммита премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени", - сказал он. По словам бельгийского премьера, ЕС должен был показать, что готов взять ответственность, если страны проведут соответствующие реформы.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо провести реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия.Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, бельгия, александр де кроо