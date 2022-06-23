https://ria.ru/20220623/ukraina-1797631223.html
Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим
Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим - РИА Новости, 23.06.2022
Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим
Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС носит символический характер, присоединение потребует огромных реформ, которые займут много времени, заявил перед... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:57
2022-06-23T16:57
2022-06-23T17:11
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
бельгия
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС носит символический характер, присоединение потребует огромных реформ, которые займут много времени, заявил перед началом европейского саммита премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Это важный символический сигнал, но очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени", - сказал он. По словам бельгийского премьера, ЕС должен был показать, что готов взять ответственность, если страны проведут соответствующие реформы.Еврокомиссия в минувшую пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо провести реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия.Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, бельгия, александр де кроо
16:57 23.06.2022 (обновлено: 17:11 23.06.2022)
Премьер Бельгии назвал статус кандидата в ЕС для Украины символическим
Премьер Бельгии де Кроо: вступление Украины в Евросоюз потребует огромных реформ и времени