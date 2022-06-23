https://ria.ru/20220623/ukraina-1797577264.html

В ЛНР рассказали, как украинские военачальники дезинформируют подчиненных

В ЛНР рассказали, как украинские военачальники дезинформируют подчиненных - РИА Новости, 23.06.2022

В ЛНР рассказали, как украинские военачальники дезинформируют подчиненных

Украинских солдат у себя на родине дезинформируют, рассказывая им, что армия Украины успешно продвигается по территории России в Белгородской и Воронежской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:20

2022-06-23T14:20

2022-06-23T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинских солдат у себя на родине дезинформируют, рассказывая им, что армия Украины успешно продвигается по территории России в Белгородской и Воронежской областях, заявил в четверг помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев, ссылаясь на рассказы пленных."Их пленные рассказывали, что войска успешно продвигаются по Белгородской и Воронежской областям. Точно также на южном направлении подходят уже к Краснодарскому краю. Полная дезинформация в отношении того, что здесь делают эти войска и чем занимаются там (в Киеве - ред.) мирные граждане", - сказал Киселев в эфире Первого канала. По его мнению, сегодня Украина "села в поезд забвения": деградация и глубокий кризис, в кругах военных и политиков говорят о провале и обороны, и контрнаступления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220622/prodvizhenie-1797206159.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр