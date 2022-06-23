https://ria.ru/20220623/ukraina-1797483037.html

В Совфеде назвали трагедию Украины зоной безответственности стран G7

В Совфеде назвали трагедию Украины зоной безответственности стран G7 - РИА Новости, 23.06.2022

В Совфеде назвали трагедию Украины зоной безответственности стран G7

Украинская трагедия – это зона прямой ответственности, а точнее - безответственности и геополитического эгоизма стран G7, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:20

2022-06-23T10:20

2022-06-23T10:20

в мире

украина

g7

россия

константин косачев

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Украинская трагедия – это зона прямой ответственности, а точнее - безответственности и геополитического эгоизма стран G7, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Лидеры G7 на саммите в Германии намерены "продвигать видение мира, основанное на принципах свободы и открытости, а не на принуждении, агрессии и сферах влияния", - заявил представитель администрации США", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, если бы политики в Киеве, захватившие эту власть после Майдана, продвигали в своей собственной стране похожие принципы, "мир на Украине был бы сохранен, а сама Украина не распалась бы на Запад и Восток".И если бы лидеры G7 с самого начала настаивали бы на таком видении Украины, как это с самого начала делала Россия, у Украины "не осталось бы другого выбора, как стать свободным, цивилизованным и демократичным государством для всех ее граждан", подчеркнул законодатель. "Не стала. Лидеры G7, трагедия Украины - это зона вашей прямой ответственности. А точнее - безответственности и геополитического эгоизма", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, россия, константин косачев, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр