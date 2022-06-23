https://ria.ru/20220623/tsisterna-1797551615.html

На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом

На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом - РИА Новости, 23.06.2022

На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом

Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:19

2022-06-23T13:19

2022-06-23T17:04

происшествия

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797579207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_255df1ac4baa394542b416e2735aa116.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.Сообщение о пожаре по адресу: улица Песчаная, 2а поступило в 14.00 (12.00 мск)."На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.Пострадавших в результате происшествия нет, уточняет ГУМЧС.

https://ria.ru/20220623/ulan-ude-1797520291.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области 2022-06-23T13:19 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, свердловская область