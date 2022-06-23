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На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом - РИА Новости, 23.06.2022
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На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом - РИА Новости, 23.06.2022
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом
Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:19
2022-06-23T17:04
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.Сообщение о пожаре по адресу: улица Песчаная, 2а поступило в 14.00 (12.00 мск)."На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.Пострадавших в результате происшествия нет, уточняет ГУМЧС.
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Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области
Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области
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происшествия, свердловская область
13:19 23.06.2022 (обновлено: 17:04 23.06.2022)
 
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом

На заправке в городе Талица в Свердловской области загорелась цистерна с газом

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Песчаная, 2а поступило в 14.00 (12.00 мск).
"На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.
Пострадавших в результате происшествия нет, уточняет ГУМЧС.
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Значительная часть Улан-Удэ осталась без электричества
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
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