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На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом - РИА Новости, 23.06.2022
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом
Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:19
2022-06-23T13:19
2022-06-23T17:04
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.Сообщение о пожаре по адресу: улица Песчаная, 2а поступило в 14.00 (12.00 мск)."На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.Пострадавших в результате происшествия нет, уточняет ГУМЧС.
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области
Кадры взрыва цистерны с газом на заправке в Свердловской области
2022-06-23T13:19
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
13:19 23.06.2022 (обновлено: 17:04 23.06.2022)
На заправке в Свердловской области загорелась цистерна с газом
На заправке в городе Талица в Свердловской области загорелась цистерна с газом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Цистерна с газом разгерметизировалась и загорелась на территории газовой заправки в городе Талица Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Песчаная, 2а поступило в 14.00 (12.00 мск).
"На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
На месте работают четыре единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава.
Пострадавших в результате происшествия нет, уточняет ГУМЧС.