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Глава ФРС США заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть - РИА Новости, 23.06.2022
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Глава ФРС США заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть
Глава ФРС США заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть - РИА Новости, 23.06.2022
Глава ФРС США заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть
Цены на нефть и на большую часть продуктов питания не находятся под контролем Федеральной резервной системы США, заявил ее председатель Джером Пауэлл. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:51
2022-06-23T18:32
экономика
сша
цены
цены на нефть
в мире
министерство труда сша
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть и на большую часть продуктов питания не находятся под контролем Федеральной резервной системы США, заявил ее председатель Джером Пауэлл.В июне Министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года. При этом государственный долг страны по итогам прошлого финансового года превысил рекордные 30 триллионов долларов.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, сша, цены, цены на нефть, в мире, министерство труда сша
17:51 23.06.2022 (обновлено: 18:32 23.06.2022)
 
Глава ФРС США заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть

Глава ФРС США Пауэлл заявил об отсутствии контроля за ценами на нефть

© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Цены на нефть и на большую часть продуктов питания не находятся под контролем Федеральной резервной системы США, заявил ее председатель Джером Пауэлл.

"Некоторые (виды товаров. — Прим. ред.) находятся вне нашего контроля, например, цены на нефть и большая часть цен на продовольствие. Но у Европы вопрос цен на энергоресурсы и продукты стоит гораздо сильнее", — отметил он на слушаниях в конгрессе.

В июне Министерство труда США отчиталось о росте потребительских цен в стране за май на 8,6% в годовом выражении, что стало крупнейшим ростом с декабря 1981 года. При этом государственный долг страны по итогам прошлого финансового года превысил рекордные 30 триллионов долларов.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.

В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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