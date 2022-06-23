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Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/tsentr-1797448543.html
Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России
Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России - РИА Новости, 23.06.2022
Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:15
2022-06-23T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бровары
киевская область
москва
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров (Киевская область), сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.По его словам, всего на Украине созданы четыре подобных центра: 72-й, это главный центр, который находился в городе Бровары Киевской области, 83-й центр находится в Одессе, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области.Он подчеркнул, что у специалистов этого центра хорошая подготовка, и у них много людей — по штату в 72-м центре работали более 150 человек.Есть сведения, что иностранные специалисты приезжали для обучения сотрудников на Украине. Набирали много молодежи — старались брать сотрудников со знаниями компьютерных технологий, иностранных языков, специалистов по социальной инженерии, отметил собеседник агентства."Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа "Берегини", их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать", — сказал российский хакер.
https://ria.ru/20220608/raznoglasiya-1793876346.html
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Хакер RaHDIt о работе украинского Центра информационно-психологических операций
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций несколько лет работал против России, рассказал РИА Новости хакер RaHDIt. По его словам, в штате центра было более 150 человек, есть сведения, что для их обучения на Украину приезжали иностранные специалисты. По центру 24 февраля нанесли ракетный удар, но его сотрудники успели эвакуироваться.
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в мире, украина, бровары, киевская область, москва, россия
03:15 23.06.2022 (обновлено: 09:13 23.06.2022)
 
Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России

Хакер RaHDIt: украинский 72-й Центр психологических операций годами работал против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров (Киевская область), сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
По его словам, всего на Украине созданы четыре подобных центра: 72-й, это главный центр, который находился в городе Бровары Киевской области, 83-й центр находится в Одессе, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области.
"В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия). Мы это увидели из тех же документов, которые были получены нашими друзьями из женской украинской группировки "Берегини", — сказал хакер.
Он подчеркнул, что у специалистов этого центра хорошая подготовка, и у них много людей — по штату в 72-м центре работали более 150 человек.
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Есть сведения, что иностранные специалисты приезжали для обучения сотрудников на Украине. Набирали много молодежи — старались брать сотрудников со знаниями компьютерных технологий, иностранных языков, специалистов по социальной инженерии, отметил собеседник агентства.
"Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа "Берегини", их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать", — сказал российский хакер.
На этом видео, попавшем в Сеть, маленькая украинская девочка обещает резать русню. Кадр из новостного сюжета Первого канала.
21 июня, 12:19Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински"Я буду резать русню!" Эти слова на видео, снятом в 2015 году, в исступлении выкрикивает маленькая украинская девочка. За ее спиной — монитор со свастикой на рабочем столе. Так на Украине понимают патриотическое воспитание. Его основа — ненависть к русским.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБроварыКиевская областьМоскваРоссия
 
 
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