03:15 23.06.2022 (обновлено: 09:13 23.06.2022)
Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России
Хакер RaHDIt: украинский 72-й Центр психологических операций годами работал против России
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров (Киевская область), сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
По его словам, всего на Украине созданы четыре подобных центра: 72-й, это главный центр, который находился в городе Бровары Киевской области, 83-й центр находится в Одессе, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области.
"В течение нескольких лет 72-й центр проводил информационные операции на территории России, и не только в приграничных с Украиной областях, на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Абакан (Хакасия). Мы это увидели из тех же документов, которые были получены нашими друзьями из женской украинской группировки "Берегини", — сказал хакер.
Он подчеркнул, что у специалистов этого центра хорошая подготовка, и у них много людей — по штату в 72-м центре работали более 150 человек.
Есть сведения, что иностранные специалисты приезжали для обучения сотрудников на Украине. Набирали много молодежи — старались брать сотрудников со знаниями компьютерных технологий, иностранных языков, специалистов по социальной инженерии, отметил собеседник агентства.
"Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа "Берегини", их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать", — сказал российский хакер.
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