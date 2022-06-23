https://ria.ru/20220623/tsentr-1797448543.html

Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России

Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России - РИА Новости, 23.06.2022

Хакер узнал об информационно-психологических операциях Украины в России

Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:15

2022-06-23T03:15

2022-06-23T09:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет работал против России, еще до 24 февраля его эвакуировали из Броваров (Киевская область), сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.По его словам, всего на Украине созданы четыре подобных центра: 72-й, это главный центр, который находился в городе Бровары Киевской области, 83-й центр находится в Одессе, 74-й — во Львове и 16-й — в Житомирской области.Он подчеркнул, что у специалистов этого центра хорошая подготовка, и у них много людей — по штату в 72-м центре работали более 150 человек.Есть сведения, что иностранные специалисты приезжали для обучения сотрудников на Украине. Набирали много молодежи — старались брать сотрудников со знаниями компьютерных технологий, иностранных языков, специалистов по социальной инженерии, отметил собеседник агентства."Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдем. 24 февраля рано утром был нанесен ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа "Берегини", их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать", — сказал российский хакер.

https://ria.ru/20220608/raznoglasiya-1793876346.html

https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

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Хакер RaHDIt о работе украинского Центра информационно-психологических операций Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций несколько лет работал против России, рассказал РИА Новости хакер RaHDIt. По его словам, в штате центра было более 150 человек, есть сведения, что для их обучения на Украину приезжали иностранные специалисты. По центру 24 февраля нанесли ракетный удар, но его сотрудники успели эвакуироваться. 2022-06-23T03:15 true PT4M49S

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