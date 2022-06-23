https://ria.ru/20220623/trenazhery-1797557113.html

Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76

Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76 - РИА Новости, 23.06.2022

Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76

В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:34

2022-06-23T13:34

2022-06-23T13:56

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евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ил-76

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу Вадим Балдин."Сейчас в России всего один учебный тренажер Ил-76, который, к сожалению, удовлетворяет далеко не всем современным требованиям. И этого определенно недостаточно", - сказал он.По словам эксперта, большинство самолетов, используемых российскими пассажирскими авиакомпаниями, импортные."А после введенных в отношении России санкций ЕС их использование оказывается под сомнением, следовательно, часть пилотов, латавших на этих самолетах, окажется без работы, а это уже социальный аспект", - добавил Балдин.При этом, по его словам, у выпускников авиационных училищ и вузов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов на западную технику, "вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходят массовые увольнения пилотов, летавших на Boeing и Airbus".Потребность в подготовке пилотов на российских самолетах вызвана в том числе жесткими санкциями, введенными Западом против российской авиации в связи со спецоперацией на Украине. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация в связи с этим рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.На сегодняшний день санкции не затрагивают такие отечественные самолеты, как Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

https://ria.ru/20210203/samolet-1595705120.html

https://ria.ru/20201001/samolet-1578009471.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, airbus, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество