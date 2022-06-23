13:34 23.06.2022 (обновлено: 13:56 23.06.2022)
Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76
Эксперт Вадим Балдин рассказал о нехватке учебных тренажеров для подготовки пилотов Ил-76
Самолет Ил-76. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу Вадим Балдин.
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По словам эксперта, большинство самолетов, используемых российскими пассажирскими авиакомпаниями, импортные.
"А после введенных в отношении России санкций ЕС их использование оказывается под сомнением, следовательно, часть пилотов, латавших на этих самолетах, окажется без работы, а это уже социальный аспект", - добавил Балдин.
При этом, по его словам, у выпускников авиационных училищ и вузов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов на западную технику, "вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходят массовые увольнения пилотов, летавших на Boeing и Airbus".
"Этих пилотов можно переучить на Ил-76. Такая переквалификация могла бы стать одной из мер господдержки отрасли. Наша авиакомпания "Геликс" планирует участвовать в закупке тренажера Ил-76, но нужна поддержка государства", - добавил эксперт.
Потребность в подготовке пилотов на российских самолетах вызвана в том числе жесткими санкциями, введенными Западом против российской авиации в связи со спецоперацией на Украине. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация в связи с этим рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
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