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Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76 - РИА Новости, 23.06.2022
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Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76
Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76 - РИА Новости, 23.06.2022
Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76
В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:34
2022-06-23T13:56
россия
украина
сша
airbus
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ил-76
мс-21
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу Вадим Балдин."Сейчас в России всего один учебный тренажер Ил-76, который, к сожалению, удовлетворяет далеко не всем современным требованиям. И этого определенно недостаточно", - сказал он.По словам эксперта, большинство самолетов, используемых российскими пассажирскими авиакомпаниями, импортные."А после введенных в отношении России санкций ЕС их использование оказывается под сомнением, следовательно, часть пилотов, латавших на этих самолетах, окажется без работы, а это уже социальный аспект", - добавил Балдин.При этом, по его словам, у выпускников авиационных училищ и вузов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов на западную технику, "вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходят массовые увольнения пилотов, летавших на Boeing и Airbus".Потребность в подготовке пилотов на российских самолетах вызвана в том числе жесткими санкциями, введенными Западом против российской авиации в связи со спецоперацией на Украине. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация в связи с этим рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.На сегодняшний день санкции не затрагивают такие отечественные самолеты, как Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
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россия, украина, сша, airbus, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-76, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
13:34 23.06.2022 (обновлено: 13:56 23.06.2022)
 
Эксперт рассказал о нехватке учебных тренажеров для пилотов Ил-76

Эксперт Вадим Балдин рассказал о нехватке учебных тренажеров для подготовки пилотов Ил-76

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В России есть нехватка учебных тренажеров для подготовки пилотов гражданских самолетов Ил-76, рассказал РИА Новости глава авиакомпании "Геликс", заместитель председателя экспертного совета комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу Вадим Балдин.
"Сейчас в России всего один учебный тренажер Ил-76, который, к сожалению, удовлетворяет далеко не всем современным требованиям. И этого определенно недостаточно", - сказал он.
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По словам эксперта, большинство самолетов, используемых российскими пассажирскими авиакомпаниями, импортные.
"А после введенных в отношении России санкций ЕС их использование оказывается под сомнением, следовательно, часть пилотов, латавших на этих самолетах, окажется без работы, а это уже социальный аспект", - добавил Балдин.
При этом, по его словам, у выпускников авиационных училищ и вузов возникают проблемы с трудоустройством из-за того, что компании приостановили набор пилотов на западную технику, "вдобавок в некоторых авиакомпаниях происходят массовые увольнения пилотов, летавших на Boeing и Airbus".
"Этих пилотов можно переучить на Ил-76. Такая переквалификация могла бы стать одной из мер господдержки отрасли. Наша авиакомпания "Геликс" планирует участвовать в закупке тренажера Ил-76, но нужна поддержка государства", - добавил эксперт.
Потребность в подготовке пилотов на российских самолетах вызвана в том числе жесткими санкциями, введенными Западом против российской авиации в связи со спецоперацией на Украине. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация в связи с этим рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
На сегодняшний день санкции не затрагивают такие отечественные самолеты, как Ил-76, МС-21 и Sukhoi Superjet 100.
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РоссияУкраинаСШАAirbusЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-76МС-21Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Общество
 
 
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