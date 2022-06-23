https://ria.ru/20220623/tranzit-1797663849.html

Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда

Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022

Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда

Запрет на транзит некоторых товаров в Калининград не является вопросом двусторонних отношений Вильнюса и Москвы, эта ситуация касается ЕС и России, заявил... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:15

2022-06-23T18:15

2022-06-23T18:29

россия

литва

евросоюз

санкции в отношении россии

гитанас науседа

калининградская область

в мире

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:375:2842:1974_1920x0_80_0_0_18fe3068d00eda11a208a6aaf2b2c497.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Запрет на транзит некоторых товаров в Калининград не является вопросом двусторонних отношений Вильнюса и Москвы, эта ситуация касается ЕС и России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.При этом литовский президент отметил, что "наверное, есть необходимость уточнить эти правила, но даже и после этого мы продолжим соблюдать санкции".Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.

https://ria.ru/20220622/tranzit-1797389113.html

https://ria.ru/20220623/blokada-1797449707.html

россия

литва

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, гитанас науседа, калининградская область, в мире, санкции