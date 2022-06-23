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Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022
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Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда
Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда - РИА Новости, 23.06.2022
Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда
Запрет на транзит некоторых товаров в Калининград не является вопросом двусторонних отношений Вильнюса и Москвы, эта ситуация касается ЕС и России, заявил... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:15
2022-06-23T18:29
россия
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
гитанас науседа
калининградская область
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Запрет на транзит некоторых товаров в Калининград не является вопросом двусторонних отношений Вильнюса и Москвы, эта ситуация касается ЕС и России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.При этом литовский президент отметил, что "наверное, есть необходимость уточнить эти правила, но даже и после этого мы продолжим соблюдать санкции".Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.
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россия, литва, евросоюз, санкции в отношении россии, гитанас науседа, калининградская область, в мире, санкции
18:15 23.06.2022 (обновлено: 18:29 23.06.2022)
 
Науседа переложил на ЕС ответственность за блокаду Калининграда

Президент Литвы Науседа переложил на Евросоюз ответственность за блокаду Калининграда

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Запрет на транзит некоторых товаров в Калининград не является вопросом двусторонних отношений Вильнюса и Москвы, эта ситуация касается ЕС и России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Литва не вводит санкций со своей стороны, мы просто соблюдаем правила ЕС, применяем санкции в соответствии с этими правилами", — сказал он перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза.

При этом литовский президент отметил, что "наверное, есть необходимость уточнить эти правила, но даже и после этого мы продолжим соблюдать санкции".
Литва уведомила Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
В Кремле назвали решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. Там подчеркнули, что эта ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.
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РоссияЛитваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГитанас НауседаКалининградская областьВ миреСанкции
 
 
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