https://ria.ru/20220623/tesla-1797589482.html

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезд на свои объекты

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезд на свои объекты - РИА Новости, 23.06.2022

Полиция Берлина запретила владельцам Tesla въезд на свои объекты

Полиция Берлина решила запретить въезд или парковку автомобилей Tesla на части своих объектов из-за системы видеонаблюдения, сообщает местное издание... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:58

2022-06-23T14:58

2022-06-23T15:31

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Полиция Берлина решила запретить въезд или парковку автомобилей Tesla на части своих объектов из-за системы видеонаблюдения, сообщает местное издание Tagesspigel со ссылкой на внутренние документы полиции.Соответствующее распоряжение издал в среду уполномоченный по безопасности управления полиции и земельной уголовной полиции Берлина. Мера касается прежде всего "объектов управления полиции Берлина и земельной уголовной полиции". Местные отделения полиции могут самостоятельно принимать решения в отношении допуска автомобилей Tesla.Причиной стала система видеорегистрации автомобилей Tesla. Полиция выяснила в начале года, что "все модели производства Tesla ведут постоянную видеорегистрацию пространства вокруг автомобиля вне зависимости от происходящего и передают ее дальше". Видеозаписи поступают на серверы в Нидерландах и длительное время хранятся там, владелец автомобиля сам не знает, как обрабатываются эти данные, приводит издание рассуждения полиции. Поскольку Tesla может самостоятельно решать, передавать ли эту информацию третьим сторонам, полиция посчитала, что в данной ситуации правоохранители остаются единственными, кто может обеспечить защиту личных данных.В полиции также обсуждаются и другие меры, пишет газета. В частности, создание специальных дорожек и парковочных мест для автомобилей типа Tesla, которые были бы огорожены от "чувствительных" территорий. Полиция тем самым хочет обеспечить защиту таких объектов, как хранилища оружия, места расположения сил спецназначения, защиту данных регистрационных номеров гражданских лиц, приезжающих в полицию.

https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html

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в мире, авто, берлин (город), нидерланды, tesla motors, германия