https://ria.ru/20220623/terakt-1797620344.html

В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме

В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме - РИА Новости, 23.06.2022

В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме

Турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной с турецким коллегой... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:38

2022-06-23T16:38

2022-06-23T17:15

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной с турецким коллегой пресс-конференции в Анкаре."В последние недели жизни израильских граждан были спасены благодаря безопасности и дипломатическому сотрудничеству между Израилем и Турцией. Буквально сегодня было опубликовано, что турецкая разведка недавно раскрыла иранский заговор в Стамбуле. И эти усилия продолжаются. Мы полны признательности правительству Турции за эту профессиональную и скоординированную деятельность", - сказал Лапид на пресс-конференции, которую транслировал МИД Израиля.Как утверждает Лапид, за попытками терактов стоит Иран. "Иран стоит за этими попытками терактов. Разведка не оставляет нам в этом сомнений", - отметил он.Израильские СМИ сообщают в четверг со ссылкой на турецкие спецслужбы, что целью атак должен был стать бывший израильский дипломат с женой, остановившиеся в одном из отелей в Стамбуле. Газета Jerusalem Post отмечает, что в прошлую пятницу турецкая разведка и местная полиция арестовали около десяти подозреваемых в отеле Sol и трех других арендованных квартирах в районе Стамбула.Кроме того, министр заявил, что в последний год в отношениях между Турцией и Израилем отмечен большой прогресс. "Мы начали вести переговоры о возвращении послов в ближайшее время, об улучшении нашего экономического и политического диалога. Я надеюсь, что мы скоро завершим эти шаги", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Лапид находится в четверг с визитом в Турции.

https://ria.ru/20220623/izrail-1797544126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, стамбул, турция, мид израиля‎