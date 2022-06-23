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В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме - РИА Новости, 23.06.2022
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В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме
В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме - РИА Новости, 23.06.2022
В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме
Турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной с турецким коллегой... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:38
2022-06-23T17:15
в мире
израиль
стамбул
турция
мид израиля‎
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной с турецким коллегой пресс-конференции в Анкаре."В последние недели жизни израильских граждан были спасены благодаря безопасности и дипломатическому сотрудничеству между Израилем и Турцией. Буквально сегодня было опубликовано, что турецкая разведка недавно раскрыла иранский заговор в Стамбуле. И эти усилия продолжаются. Мы полны признательности правительству Турции за эту профессиональную и скоординированную деятельность", - сказал Лапид на пресс-конференции, которую транслировал МИД Израиля.Как утверждает Лапид, за попытками терактов стоит Иран. "Иран стоит за этими попытками терактов. Разведка не оставляет нам в этом сомнений", - отметил он.Израильские СМИ сообщают в четверг со ссылкой на турецкие спецслужбы, что целью атак должен был стать бывший израильский дипломат с женой, остановившиеся в одном из отелей в Стамбуле. Газета Jerusalem Post отмечает, что в прошлую пятницу турецкая разведка и местная полиция арестовали около десяти подозреваемых в отеле Sol и трех других арендованных квартирах в районе Стамбула.Кроме того, министр заявил, что в последний год в отношениях между Турцией и Израилем отмечен большой прогресс. "Мы начали вести переговоры о возвращении послов в ближайшее время, об улучшении нашего экономического и политического диалога. Я надеюсь, что мы скоро завершим эти шаги", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Лапид находится в четверг с визитом в Турции.
https://ria.ru/20220623/izrail-1797544126.html
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стамбул
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в мире, израиль, стамбул, турция, мид израиля‎
16:38 23.06.2022 (обновлено: 17:15 23.06.2022)
 
В Стамбуле предотвратили теракт против израильтян, заявили в Иерусалиме

Глава МИД Лапид: турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Турецкая разведка предотвратила теракт против израильтян в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе совместной с турецким коллегой пресс-конференции в Анкаре.
"В последние недели жизни израильских граждан были спасены благодаря безопасности и дипломатическому сотрудничеству между Израилем и Турцией. Буквально сегодня было опубликовано, что турецкая разведка недавно раскрыла иранский заговор в Стамбуле. И эти усилия продолжаются. Мы полны признательности правительству Турции за эту профессиональную и скоординированную деятельность", - сказал Лапид на пресс-конференции, которую транслировал МИД Израиля.
Как утверждает Лапид, за попытками терактов стоит Иран. "Иран стоит за этими попытками терактов. Разведка не оставляет нам в этом сомнений", - отметил он.
Израильские СМИ сообщают в четверг со ссылкой на турецкие спецслужбы, что целью атак должен был стать бывший израильский дипломат с женой, остановившиеся в одном из отелей в Стамбуле. Газета Jerusalem Post отмечает, что в прошлую пятницу турецкая разведка и местная полиция арестовали около десяти подозреваемых в отеле Sol и трех других арендованных квартирах в районе Стамбула.
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Кроме того, министр заявил, что в последний год в отношениях между Турцией и Израилем отмечен большой прогресс. "Мы начали вести переговоры о возвращении послов в ближайшее время, об улучшении нашего экономического и политического диалога. Я надеюсь, что мы скоро завершим эти шаги", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Лапид находится в четверг с визитом в Турции.
 
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