https://ria.ru/20220623/tanki-1797276659.html

"Это последнее слово": немцы впервые показали, чем собираются воевать

"Это последнее слово": немцы впервые показали, чем собираются воевать - РИА Новости, 23.06.2022

"Это последнее слово": немцы впервые показали, чем собираются воевать

даже в XXI веке, в эпоху беспилотной авиации и спутников решающую роль по-прежнему играют сухопутные войска. Ключ к победе — грамотное взаимодействие пехоты с... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:00

2022-06-23T08:00

2022-06-23T15:22

безопасность

алексей леонков

париж

сирия

нато

бундесвер германии

m1 abrams

т-90

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Боевые действия на Украине, как отмечают аналитики, наглядно показали: даже в XXI веке, в эпоху беспилотной авиации и спутников решающую роль по-прежнему играют сухопутные войска. Ключ к победе — грамотное взаимодействие пехоты с тяжелой бронетехникой и артиллерией. Поэтому ведущие страны НАТО ускорили разработку новых танков. О том, что известно об этих проектах, — в материале РИА Новости.Танк с беспилотникамиНа днях в Париже на международной выставке Eurosatory 2022 корпорация Rneinmetall представила прототип перспективного боевого танка бундесвера KF51. Немецкие оружейники назвали новую машину "Пантерой" — в честь PzKpw V Panther времен Второй мировой.Основой послужил ОБТ Leopard 2A7. "Пантера" унаследовала от него конструкцию башни и нескольких элементов корпуса. Защита, скорее всего, будет слабее из-за меньшей массы — 59 тонн против 66. Тем не менее разработчики уверяют, что перспективная машина победит любого противника в этой весовой категории.Главный аргумент — 130-миллиметровая пушка Future Gun System (FGS) со встроенным автоматом заряжания (боезапас в зарядном устройстве — 20 снарядов). В Rheinmetall утверждают, что такое орудие на 50 процентов мощнее стандартного 120-миллиметрового, которым вооружены страны НАТО.FGS может вести огонь как бронебойными-подкалиберными боеприпасами, так и осколочно-фугасными, с возможностью программируемого взрыва в полете. Дальность — около пяти километров.Вспомогательное вооружение — спаренный с пушкой 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет, а также 7,62-миллиметровый с дистанционным управлением. Кроме того, с башни можно отстреливать барражирующие боеприпасы HERO 120 Loitering. Каждый из этих дронов-камикадзе несет фугасную или кумулятивную боевую часть массой 3,5 килограмма. Дальность — до 40 километров, что позволит экипажу KF51 уничтожать цели вне зоны прямой видимости. Также в комплекте два разведывательных квадрокоптера в специальных отсеках на крыше.О бронировании танка пока известно мало. Есть не только пассивная, но и динамическая броня, а также комплекс активной защиты (Advanced Modular Armor Protection, AMAP) — модульная конструкция в 600 килограммов, отстреливающая боеприпасы с управляемым подрывом.Две группы датчиков определяют траекторию, скорость и тип атакующего снаряда. Что делать с целью, решает бортовой компьютер.Разумеется, "Пантера" нафарширована самой современной электроникой. Например, многоканальный прицел с тепловизионным каналом и лазерным дальномером в лобовой части башни — как у "Леопарда-2". Для командира танка — панорамный прибор наблюдения, помогающий обнаруживать и идентифицировать цели, вести огонь. Также реализовали принцип "охотник — стрелок", когда один член экипажа помечает цель, а другой ее поражает.Весомый калибрФранцузы не отстают от немцев. Концерн Nexter показал перспективную 140-миллиметровую пушку ASCALON для "танка будущего" EMBT (Enhanced Main Battle Tank) совместной франко-германской разработки.Орудие уже испытали на танке "Леклерк". У новинки гораздо больше снарядная камера, чем у предшественников. Также оптимизировали давление пороховых газов, что увеличит срок службы.Разработку планируют завершить к 2023-му. ASCALON легче нынешних 120-миллиметровых пушек со стволами длиной 55 калибров — около трех тонн. Орудие получит подкалиберные боеприпасы с оптимальным соотношением длины к диаметру вольфрамового сердечника снаряда. Кроме того, сможет стрелять управляемыми боеприпасами класса NLOS с закрытых позиций.Прототип перспективного танка EMBT со стандартным 120-миллиметровым орудием тоже продемонстрировали. Каких-либо деталей не сообщили, однако пояснили, что машина выполнена на шасси все того же немецкого "Леопарда-2". Башня и автомат заряжания — как у французского "Леклерка". Мощность двигателя — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 65 километров в час. Запас хода по топливу — 460 километров. Боевая масса — 61 500 килограммов.Обновленный ветеранВ середине июня американская компания General Dynamics Land Systems опубликовала проект танка Abrams Next Gen ("Абрамс" следующего поколения). Технических подробностей пока нет, официально прототип представят осенью.В короткой презентации сообщают, что танк получит гибридную силовую установку. Как уверяют разработчики, "преимущества такой системы на различных типах военной техники — в способности работать в чрезвычайно тихом, полностью электрическом режиме". Новый "Абрамс" оснастят дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RS6, способным поражать как низколетящие самолеты и вертолеты, так и беспилотники.Основной калибр тот же — 120 миллиметров. Однако штатную пушку танка M256, скорее всего, поменяют на перспективную XM360 с автоматом заряжания. В целом о радикальной перестройке имеющегося танка речи не идет. Общая архитектура и компоновка прежние. Видимо, модернизируют бронирование корпуса и башни, а также внедрят активную защиту. Под реалии современной войны.“Страны НАТО не просто так озаботились калибрами танковых пушек, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Во-первых, они изучали в Сирии наши самые современные серийные Т-90, попавшие в руки боевиков. И пришли к неутешительным для себя выводам: российский танк нельзя гарантированно поразить снарядом калибра 120 миллиметров. Во-вторых, в боекомплект Т-90 и более нового Т-14 "Армата" входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), пробивающие до метра брони. На Западе таких эффективных боеприпасов нет. Поэтому там и решили заняться именно калибром орудий. При этом наш Т-14 изначально создавался под калибр 152 миллиметра. Поставить это орудие на серийные образцы — вопрос нескольких месяцев".Аналитик полагает, что принципиально нового в представленных странами НАТО танках ничего нет. Разработчики ограничились модернизацией уже имеющихся платформ, которые морально устарели. Поэтому говорить о настоящем прорыве и "эффективном ответе российской "Армате" не приходится.

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

https://ria.ru/20220405/abrams-1781889937.html

париж

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, алексей леонков, париж, сирия, нато, бундесвер германии, m1 abrams, т-90, т-14