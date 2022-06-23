https://ria.ru/20220623/tank-1797500966.html
Росгвардия захватила украинский танк в Донбассе
Росгвардия захватила украинский танк в Донбассе - РИА Новости, 23.06.2022
Росгвардия захватила украинский танк в Донбассе
Спецназ Росгвардии в Донбассе захватил украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:14
2022-06-23T11:14
2022-06-23T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в Донбассе захватил украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, сообщает пресс-служба ведомства."В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом", - говорится в релизе.После незначительного ремонта техника вновь готова к бою.Кроме того, росгвардейцы в различных схронах нашли и обезвредили неразорвавшийся снаряд к РСЗО "Ураган", 60 120-миллиметровых снарядов, две танковые мины, семь гранатометов, четыре выстрела к ним, более 5 тысяч патронов различного калибра. Один из схронов с вооружением находился на городском кладбище.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
https://ria.ru/20220623/dnr-1797489289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Росгвардия захватила украинский танк в Донбассе
Росгвардия захватила украинский танк Т-72 с полным боекомплектом в Донбассе
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Спецназ Росгвардии в Донбассе захватил украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, сообщает
пресс-служба ведомства.
"В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса
спецназовцы Росгвардии
обнаружили исправный украинский танк Т-72
с полным боекомплектом", - говорится в релизе.
После незначительного ремонта техника вновь готова к бою.
Кроме того, росгвардейцы в различных схронах нашли и обезвредили неразорвавшийся снаряд к РСЗО "Ураган", 60 120-миллиметровых снарядов, две танковые мины, семь гранатометов, четыре выстрела к ним, более 5 тысяч патронов различного калибра. Один из схронов с вооружением находился на городском кладбище.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.